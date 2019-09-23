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РИА Новости

"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США

08:00 23.09.2019 (обновлено: 12:54 23.09.2019)
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© AP Photo / Sergey PonomarevРабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Sergey Ponomarev
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Грузинская оппозиция перенесла протесты к посольству США. Активистов не устраивает, что сотрудники американского диппредставительства и консультанты поддерживают партию Михаила Саакашвили и вмешиваются во внутренние дела страны. Почему в Тбилиси передумали "бросаться в объятия Вашингтона", разбиралось РИА Новости.

"Объявить персонами нон грата"

Посольство США находится на окраине Тбилиси, но оппозиционеров из "Альянса патриотов Грузии" это не смутило. Всю неделю они приходили на проспект Грузино-американской дружбы, чтобы выразить протест.
В диппредставительстве были готовы их выслушать. Но оппозиционеры обращались не к дипломатам. Политические лозунги и декларации они адресовали собственным властям, а посольство им понадобилось для привлечения внимания.
"Требуем объявить персонами нон грата американских консультантов Дэвида Крамера и Мэтью Брайзу", — выкрикивали демонстранты.
"Мы намерены через суд добиваться высылки из Грузии госдеповских агентов влияния!" — вторили им все прибывающие активисты.
"Грузия не банановая республика, и не надо вмешиваться в наши дела", — заявила лидер "Альянса патриотов" Ада Маршания.
И только с одним призывом обратились к дипломатам:
"Перестаньте нас учить, с кем дружить. Грузия будет вести переговоры и с Москвой, и с Сухумом, и с Цхинвалом".
© AP Photo / Tony DejakВице-президент США Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден
© AP Photo / Tony Dejak
Вице-президент США Джо Байден

Влиятельные консультанты

О чрезмерном влиянии советников США на политическую элиту Грузии заговорили после летних протестов. Правящая партия "Грузинская мечта" недоумевала, почему визит российского депутата Сергея Гаврилова в Тбилиси вызвал такую реакцию. Тем не менее власти с пониманием отнеслись к общественному негодованию. Глава сената Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, взяв на себя вину за некорректный прием московских гостей.
Многие обратили тогда внимание, что за пару дней до протестов в Грузии побывали отставные американские политики: бывший вице-президент Джо Байден, экс-куратор кавказского направления в администрации Джорджа Буша — младшего Мэтью Брайз, бывший сотрудник Госдепартамента Дэвид Крамер, экс-помощник главы Минобороны Майкл Карпентер.
Все они приехали в Тбилиси на конференцию под названием "Влияние России на постсоветское пространство". Американские отставники постоянно участвуют в научно-практических мероприятиях на территории бывшего СССР. Но июньская конференция наделала особенно много шума.
"Провел три дня в Грузии. Не уверен, что власти до конца понимают последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством "туристов" (ой, ФСБ), с большими участками земли, скупаемыми россиянам, можно лишится страны. Грузины проснутся однажды и увидят, что сто процентов территории — под оккупацией Москвы", — написал в твиттере Майкл Карпентер.
Среди участников и организаторов конференции были депутаты "Единого национального движения". Случайно или нет, но активисты этой партии Михаила Саакашвили были наиболее заметны в летних протестах. Грузинские журналисты и политологи рассуждали тогда, что мероприятие по российской проблематике могло послужить триггером последовавших демонстраций.
© AFP 2019 / Paul Morigi/Getty Images for Concordia SummitМайкл Карпентер. 2017 год
Майкл Карпентер. 2017 год
© AFP 2019 / Paul Morigi/Getty Images for Concordia Summit
Майкл Карпентер. 2017 год

Розовые очки Брайза

Моду на иностранных консультантов во властных структурах ввел Михаил Саакашвили. За годы президентства он трудоустроил в Грузии десятки зарубежных советников. Самым приближенным был Мэтью Брайз — куратор кавказского направления в Совете национальной безопасности США.
Автору грузинской бархатной революции Брайз помогал не за деньги, а по дружбе. Ему нравился амбициозный демократ Мишико, получивший образование в США. Их объединяла и нелюбовь к России. Американец пытался помочь Саакашвили ускорить вступление Грузии в НАТО. Он рассчитывал, что присоединение к альянсу позволит Тбилиси не оглядываться на мнение Москвы.
Политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе полагает, что дружба Саакашвили с Брайзом приблизила войну августа 2008 года.
"Консультировать грузинские власти не входило в прямые обязанности Брайза. Главной задачей было информирование Вашингтона о ситуации на Кавказе. Большинство докладов, аналитических записок о ситуации в Грузии, которые ложились на стол президенту США и госсекретарю, писал "друг Мэтью", — рассказывает эксперт.
Сихарулидзе считает, что в докладных для Белого дома Брайз скрывал информацию об авторитарных наклонностях Саакашвили, представляя его как "идеального либерала и реформатора".
"Он оправдывал любые просчеты Мишико. Нарушения законов преподносил как борьбу с советским прошлым. Вашингтон восторгался грузинским реформатором, не понимая, что смотрит сквозь розовые очки Брайза. Когда в августе 2008-го Москва обвинила Тбилиси в развязывании конфликта в Южной Осетии, в Белом доме не понимали, что происходит. Образ идеального Саакашвили рушился на глазах", — рассуждает грузинский политолог.
© AP Photo / Chitose SuzukiЮрист Дэвид Крамер. 2008 год
Юрист Дэвид Крамер. 2008 год
© AP Photo / Chitose Suzuki
Юрист Дэвид Крамер. 2008 год

Скандал за скандалом

Брайз проникся Грузией и продолжает консультировать местных политиков по сей день. Однако теперь за фиксированную плату. За советами к нему обращаются в основном единомышленники Саакашвили.
Правящая "Грузинская мечта" и оппозиционный "Альянс патриотов Грузии" не раз критиковали чрезмерную активность иностранных советников.
Последний скандал, связанный с Брайзом, произошел в августе. Занимавший тогда должность министра обороны Леван Изория сообщил, что в Грузии может появиться военная база. Но президент Саломе Зурабишвили это опровергла.
Казалось, что последнее слово за главой государства. Однако вмешались посольство США и Мэтью Брайз.
"Американское диппредставительство выразило негодование по поводу высказываний Зурабишвили. Брайз пошел дальше. Он открыто заявил, что, если Грузия хочет стать по-настоящему суверенной, в стране должна быть американская база. Общественность возмутилась столь откровенными напутствиями властям суверенной Грузии", — говорит политолог и преподаватель Грузино-американского университета в Тбилиси Нукри Шошиашвили.
© AFP 2019 / Vano ShlamovПомощник госсекретаря США по странам Европы и Евразии Мэтью Брайза на пресс-конференции в Тбилиси. 2007 год
Помощник госсекретаря США по странам Европы и Евразии Мэтью Брайза на пресс-конференции в Тбилиси. 2007 год
© AFP 2019 / Vano Shlamov
Помощник госсекретаря США по странам Европы и Евразии Мэтью Брайза на пресс-конференции в Тбилиси. 2007 год

"Выйдите вон!"

В сентябре разразился скандал вокруг еще одного американского консультанта в Грузии, советолога и экс-сотрудника Госдепа Дэвида Крамера. Дошло до того, что лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили потребовала возбудить уголовное дело.
Крамер входил в оргкомитет конференции, где обсуждались перспективы вступления Грузии в НАТО. На мероприятие съехались видные западные политики и эксперты. Гвоздем программы было выступление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Он предложил Тбилиси вступить в альянс без распространения положений устава о коллективной безопасности на Южную Осетию и Абхазию.
Во время дискуссии в зал вошла Инашвили, попыталась взять микрофон и высказать свое мнение. Но Крамер потребовал, чтобы она покинула помещение, пригрозив жесткими мерами. Та подчинилась.
Крамер потом оправдывался. Он объяснил, что Инашвили не была зарегистрирована на конференцию, поэтому он не позволил ей выступить. Однако демонстрантов это не успокоило. Митинги у посольства США продолжились.
© AP Photo / George AbdaladzeЗдание посольства США в Тбилиси. 2005 год
Здание посольства США в Тбилиси. 2005 год
© AP Photo / George Abdaladze
Здание посольства США в Тбилиси. 2005 год

"Обойдемся без объятий"

Оценивая влияние американских консультантов на грузинскую политику, Арчил Сихарулидзе призывает не преувеличивать их роль.
"Со времен президентства Саакашвили прошло много лет. Грузинское общество за это время повзрослело и уже не бросается в объятия США. В стране есть понимание, что американский истеблишмент не монолитен и важно критически оценивать любые действия Вашингтона", — объясняет грузинский эксперт.
Консультации политиков из партии Саакашвили он называет "элитными вечерями". При этом отмечает, что всерьез их советы в правящих кругах не воспринимают.
"Грузинская мечта" предпочитает выстраивать отношения с внешними партнерами не через посредников, а напрямую. Если и нужен совет американцев, целесообразнее обратиться в администрацию президента США. Прослойка в виде консультантов — это испорченный телефон", — заключает Сихарулидзе.
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Популярные комментарии
Зато Чувство Собственного Величия колоситься выше пальм. С которых грузины неосторожно слезли...
23 сентября, 10:03
Оё Сарказми
75160005
У них даже бананы не растут )))
23 сентября, 08:37
rroyi
44450100
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