Беспомощные жертвы: как сиделки становятся жестокими убийцами

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Ксения Клепча. На днях Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению громкого уголовного дела: по версии следствия, в ноябре 2018-го 35-летняя сиделка Юлия С. жестоко убила и ограбила двоих пожилых инвалидов, за которыми присматривала. Как государство контролирует надомный уход за беспомощными одинокими людьми и можно ли предотвратить такие трагедии — в материале РИА Новости.

"Как ни в чем не бывало"

Жестокая расправа с пожилыми братом и сестрой в ноябре 2018-го потрясла жителей маленького города Питкяранта в Республике Карелия.

Известно, что Ирина и Сергей К. (имена изменены в интересах следствия) жили уединенно, близких родственников у них не было, оба нуждались в социальном обслуживании на дому.

Предполагали, что пенсионеры могли стать жертвами грабителей или наркоманов, однако уже через три дня следователи арестовали сотрудницу местного Центра социального обслуживания населения Юлию С., которая в последнее время ухаживала за семьей.

Она навещала пенсионеров три раза в неделю: помогала по дому, приносила продукты и лекарства. И как раз после убийства на ее счете появилась крупная сумма.

Следователи выяснили: Юлия погрязла в кредитах и долгах. Причем все деньги спускала на спортивные тотализаторы в интернете.

Именно игровая зависимость, по мнению обвинения, стала одним из факторов, толкнувших женщину на преступление. Когда пенсионеры рассказали соцработнице, что собрали порядка 160 тысяч на похороны, та решила действовать.

Как полагают криминалисты, утром 6 ноября она напала на 55-летнюю Ирину, жестоко избила ее на кухне и не менее восьми раз ударила ножом. Брат жертвы находился в комнате, ни позвать на помощь, ни спастись сам не мог: он уже давно был прикован к постели. Согласно заключению судмедэксперта, обвиняемая нанесла ему 30 ударов ножом — один прямо в сердце. Оба инвалида скончались на месте.

Позднее следователи установили, что орудие убийства обвиняемая спрятала в квартире другой пенсионерки, за которой тоже ухаживала.

Повар, продавец, швея

Как вспоминают знакомые обвиняемой, на следующее утро она вышла на работу как ни в чем не бывало и буднично общалась с коллегами. Вообще, в произошедшее местным верится с трудом: 35-летнюю сотрудницу центра социального обслуживания все знали исключительно с положительной стороны.

По словам коллег, к обязанностям она относилась ответственно — подопечные никогда не жаловались. Юлия воспитывала 13-летнюю дочь. Никто и не предполагал, что у нее может быть игровая зависимость. Если суд признает бывшего соцработника виновным, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

В Центре социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района РИА Новости пояснили: как правило, социальные услуги конкретному инвалиду оказывает один работник — подопечным непросто привыкать к новым людям.

"В центр принимают только лиц как минимум со средним специальным образованием, — рассказывает РИА Новости директор учреждения Оксана Рудик. — Также мы берем тех, у кого уже большой стаж работы в этой сфере". Ежегодно все соцработники проходят медосмотр, в том числе у психиатра.

При этом работников с профильным образованием в центре единицы, в основном "повара, швеи, продавцы", которые уже десятилетиями ухаживают за другими людьми.

По словам Рудик, после трагедии в учреждении появился штатный психолог, усилили контроль за сиделками. Проводятся внезапные выездные проверки. Однако, учитывая идеальную репутацию бывшей сотрудницы, руководство не верит, что у них был шанс предотвратить трагедию.

Тяжелое "призвание"

Недавно в Санкт-Петербурге суд приговорил к 15 годам колонии работницу благотворительной организации Галину Гусейнову, которая присматривала за старейшей сотрудницей Мариинского театра, 93-летней Ниной Мациной. По версии следствия, Гусейнова подговорила двух знакомых убить пенсионерку в ноябре 2017-го. Преступники рассчитывали на крупные сбережения жертвы, однако поживились лишь сотней тысяч рублей и портретом Федора Шаляпина с его автографом.

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Галина Гусейнова (в маске) в зале суда © Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Галина Гусейнова (в маске) в зале суда

То, что Гусейнова окажется расчетливой убийцей, тоже никто не ожидал. В учреждении она проработала пять лет, у нее также была прекрасная репутация.

По словам самих работников, раньше ситуация в сфере соцобслуживания была удручающей — копеечные зарплаты и тяжелые условия делали это занятие малопривлекательным, поэтому брали всех, кто соглашался. В сельской местности работать даже сложнее, чем в городе: на соцработника перекладывают всю заботу о хозяйстве — принести воды из колодца, расчистить двор от снега, наколоть дров. Зато в профессии задерживались только те, кто действительно хотел помогать людям, остальные быстро "перегорали".

Сейчас в большинстве регионов пытаются улучшить систему помощи инвалидам и пожилым людям на дому, поднимают соцработникам зарплату. Например, в Карелии сиделки получают уже свыше 35 тысяч рублей в месяц.

Однако если в государственных учреждениях персонал отбирают по квалификации, деятельность частных сиделок и соцработников закон практически никак не регулирует. Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, для того, чтобы оказывать социальные услуги или даже открыть, к примеру, частный дом престарелых, не требуется никакой лицензии.

Соответственно, и для устройства на работу формально не нужны ни особые навыки, ни специальное образование.