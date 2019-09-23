Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T09:01Z
https://ria.ru/20190923/1558912224.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155891/06/1558910690_0:85:1973:1195_1036x0_80_0_0_07b937053024a3c1b6e955348ff11b50.jpg
РИА Новости

Энергия будущего: в России создали диагностическое оборудование для ITER

09:00 23.09.2019 (обновлено: 09:01 23.09.2019)
1710
CC BY 2.0 / Oak Ridge National Laboratory / Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER)
Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER)
CC BY 2.0 / Oak Ridge National Laboratory /
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские ученые разработали диагностическое оборудование для Международного экспериментального ядерного реактора ITER, которое может работать в экстремальных условиях. Это ускорит процесс строительства нового, более экологичного и безопасного источника энергии. Разработка ученых была представлена в головном офисе ядерного центра во Франции, а результаты исследования опубликованы в журнале Fusion Engineering and Design.
Потребление энергии увеличивается с каждым годом и, по мнению авторов разработки, будет только расти. Одним из возможных решений проблемы дефицита энергии является строительство крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора ITER, в работе над которым принимают активное участие ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).
Термоядерный синтез – процесс трансформации более легких атомных ядер в тяжелые, за счет которого выделяется большое количество энергии. Термоядерный реактор наподобие ITER минимизирует уровень загрязнения окружающей среды и сводит к минимуму вероятность взрывного увеличения мощности реакции при аварии.
"Мы провели расчеты конструкций диагностического модуля экваториального порта (ДЗМ) и диагностической системы термоядерного реактора, а также проанализировали влияние нагрузок различного типа (электромагнитные, тепловые, инерционные) на исследуемые конструкции", – сообщил ведущий программист кафедры "Механика и процессы управления" СПбПУ Виктор Модестов.
Проект ИТЭР. Архивное фото
6 августа 2018, 12:19РИА Новости
В России создадут робот-томограф для проекта термоядерного реактора ИТЭР
По его словам, на основании полученных результатов конструкция ДЗМ станет прочнее, кроме того оптимизируется схема ее каналов охлаждения и крепежных элементов.
"Сейчас мы приобретаем бесценные для будущего компетенции и опыт, которые в перспективе сможем использовать в развитии новых источников энергии и термоядерной энергетики в нашей стране", – отметил инженер научно-исследовательской лаборатории кафедры "Механика и процессы управления" СПбПУ Иван Кириенко.
СПбПУ принимает участие в разработке ответственных узлов ITER на этапах проектирования и производства совместно с Институтом ядерной физики имени Г.И. Будкера и Физико-техническим институтом имени А.Ф. Иоффе. Российские ученые также сотрудничают с ведущими научными организациями из стран-участниц проекта.
Одной из сложных технических задач, которую необходимо решить создателям ITER, является поддержание высокой температуры плазмы и ее удержание внутри реактора. Поэтому ученые разрабатывают специальное диагностическое оборудование, эффективное в условиях высоких температур и экстремальных электромагнитных нагрузок.
Плазменный факел от работы лазера по керамической мишени
24 июля 2018, 08:00РИА Новости
"Чего вы там пыжитесь?" Москва установит мировой рекорд сверхпроводимости
Успехи в области термоядерного синтеза ученые со всего мира обсудят на конференции "Достижения и применения физики плазмы" (Advances and Applications in Plasma Physics – AAPP 2019), которая прошла 18-20 сентября в СПбПУ.
2901000
Обсудить 0
Университетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоИТЭРРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Лента
новостей
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Бриллиантовые слезы: у девушки из Армении нашли редкое заболевание
Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния