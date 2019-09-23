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РИА Новости
Культура

А ты идешь в театр? Какие премьеры смотреть этой осенью

08:00 23.09.2019 (обновлено: 08:09 23.09.2019)
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© Фото : пресс-служба театра Олега ТабаковаСцена из спектакля "Ревизор"
Сцена из спектакля Ревизор
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Владимир Машков в роли Городничего, пьеса режиссера "Трех билбордов..." и "Залечь на дно в Брюгге", французское прочтение Чехова — российские театры подготовили много интересных премьер. О том, чем открывают новый сезон и что нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.

Большой театр

Первой премьерой Большого театра станет семейный спектакль "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова.

"Мы ставим классическую русскую оперу, — цитируют в театре режиссера-постановщика Алексея Франдетти. — У нас очень красивые декорации Зиновия Марголина, во многом исторические костюмы Виктории Севрюковой. Спектакль довольно традиционный, первый акт уж точно. Далее начинаются разные перевертыши. Но сквозь всю эту красоту костюмов, декораций и света, надеюсь, мы все равно пробьемся с тем, что хотим сказать".

© РИА Новости / Александр МакаровЭскизы костюмов к опере Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре 1913 года в исполнении Константина Коровина
Эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова Сказка о царе Салтане в Большом театре 1913 года в исполнении Константина Коровина
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Эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре 1913 года в исполнении Константина Коровина
© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Борис РябининФрагмент оперы "Сказка о царе Салтане" Большого театра 1959 года
Фрагмент оперы Сказка о царе Салтане Большого театра 1959 года
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Фрагмент оперы "Сказка о царе Салтане" Большого театра 1959 года
© РИА Новости / Борис Рябинин
© РИА Новости / Александр Макаров

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко исполняет партию царя Салтана в опере Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре в 1986 году

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко исполняет партию царя Салтана в опере Н.Римского-Корсакова Сказка о царе Салтане в Большом театре в 1986 году.
3 из 4

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко исполняет партию царя Салтана в опере Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре в 1986 году

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Историческая сцена ГАБТа во время сбора труппы в преддверии 244-го театрального сезона

Сбор труппы Большого театра
4 из 4

Историческая сцена ГАБТа во время сбора труппы в преддверии 244-го театрального сезона

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре 1913 года в исполнении Константина Коровина
© РИА Новости / Александр Макаров
2 из 4
Фрагмент оперы "Сказка о царе Салтане" Большого театра 1959 года
© РИА Новости / Борис Рябинин
3 из 4

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко исполняет партию царя Салтана в опере Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре в 1986 году

© РИА Новости / Александр Макаров
4 из 4

Историческая сцена ГАБТа во время сбора труппы в преддверии 244-го театрального сезона

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Это четвертая версия оперы на сцене ГАБТа — впервые спектакль представили в 1913 году с декорациями Константина Коровина, затем — в 1959 и 1986 годах.
На этот раз обещают светлую историю, близкую к первоисточнику — сказке Пушкина, с лирической теплотой сюжета, изобразительностью и красочностью музыки.
Премьерная серия представлений пройдет с 26 по 29 сентября.

РАМТ

После открытия предъюбилейного, 99-го сезона еще свежим летним спектаклем "Зобеида" РАМТ объявил о других премьерах: нашлось место и классике, и современности.
© Фото : пресс-служба РАМТа

Анна Волынская в спектакле "Зобеида"

Спектакль Зобеида
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Анна Волынская в спектакле "Зобеида"

© Фото : пресс-служба РАМТа
© Фото : пресс-служба РАМТа

Сцена из спектакля "Зобеида"

Спектакль Зобеида
2 из 2

Сцена из спектакля "Зобеида"

© Фото : пресс-служба РАМТа
1 из 2

Анна Волынская в спектакле "Зобеида"

© Фото : пресс-служба РАМТа
2 из 2

Сцена из спектакля "Зобеида"

© Фото : пресс-служба РАМТа
Егор Перегудов в январе 2020 года представит свою версию пьесы "Ромео и Джульетта", худрук театра Алексей Бородин будет репетировать "Горе от ума" и спектакль по роману Алексея Варламова "Душа моя Павел". Юрий Бутусов поставит пьесу, название которой пока не разглашается, а французский режиссер Ален Маратра будет репетировать драму Мариво "Двойное непостоянство".
Но первой премьерой станет "Метель" в интерпретации режиссера Александра Хухлина. Ее покажут в ноябре, а роли исполнят Полина Виторган, Иван Воротняк, Данила Богачев и другие.

"В канун 220-летия со дня рождения Александра Пушкина РАМТ запустил театральный цикл "Повести Белкина", — пояснили РИА Новости в театре. — Пять молодых режиссеров в разных сценических пространствах театра в течение года представят свои версии пяти классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, позднем раскаянии и, конечно же, о всепобеждающей любви".

Театр Вахтангова

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова

Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"

Спектакль Пер Гюнт
1 из 4

Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
© Фото : пресс-служба театра Вахтангова

Сцена из спектакля "Пер Гюнт"

Спектакль Пер Гюнт
2 из 4

Сцена из спектакля "Пер Гюнт"

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
© Фото : пресс-служба театра Вахтангова

Герои постановки "Пер Гюнт"

Спектакль Пер Гюнт
3 из 4

Герои постановки "Пер Гюнт"

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
© Фото : пресс-служба театра Вахтангова

Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"

Спектакль Пер Гюнт
4 из 4

Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
1 из 4

Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
2 из 4

Сцена из спектакля "Пер Гюнт"

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
3 из 4

Герои постановки "Пер Гюнт"

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
4 из 4

Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
Вахтанговский театр начал сезон с рефлексии о самоопределении. "Пер Гюнт" по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена впервые в качестве главного режиссера театра поставил Юрий Бутусов.

"Пьесу "Пер Гюнт" Ибсена почти невозможно прочитать, — приводят слова Бутусова в пресс-службе. — Количество смыслов, событий, поворотов, мотивов, философии, загадок, мест действия поражает. Что главное? Поиски самого себя, бесконечная всепоглощающая любовь, мир, раздавливающий человека, рвущий его в клочья, человеческий бунт против предназначения... В общем-то, в этой пьесе есть все".

Главные роли исполнили Сергей Волков, Павел Попов, Яна Соболевская.
Следующий блок показов намечен на 13 и 26 октября.

Театр наций

© Фото : пресс-служба Театра Наций

Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня"

Репетиция спектакля Дядя Ваня
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Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня"

© Фото : пресс-служба Театра Наций
© Фото : пресс-служба Театра НацийРепетиция спектакля "Дядя Ваня"
Репетиция спектакля Дядя Ваня
2 из 3
Репетиция спектакля "Дядя Ваня"
© Фото : пресс-служба Театра Наций
© Фото : пресс-служба Театра Наций

Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня"

Репетиция спектакля Дядя Ваня
3 из 3

Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня"

© Фото : пресс-служба Театра Наций
1 из 3

Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня"

© Фото : пресс-служба Театра Наций
2 из 3
Репетиция спектакля "Дядя Ваня"
© Фото : пресс-служба Театра Наций
3 из 3

Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня"

© Фото : пресс-служба Театра Наций
Первой премьерой на основной сцене театра стал "Дядя Ваня" в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга с Евгением Мироновым, Юлией Пересильд, Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях.

"Мне говорят, я смелый человек — еду в Россию со своим Чеховым, — цитируют Брауншвейга в театре. — Почему-то считается, если приглашать французского режиссера, он должен ставить Мариво или Мольера. Но мне лично Чехов ближе, чем Мариво."

Из множества смыслов известной пьесы авторы спектакля выбрали одну, как им показалось, главную — экология и спасение окружающей среды. Именно на этом сделан акцент в монологах главных героев, облаченных в современные костюмы.
© Фото : пресс-служба "Театра Наций"

Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"

Спектакль Наше всё... Тургенев. Метафизика любви
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Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"

© Фото : пресс-служба "Театра Наций"
© Фото : пресс-служба "Театра Наций"

Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"

Спектакль Наше всё... Тургенев. Метафизика любви
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Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"

© Фото : пресс-служба "Театра Наций"
1 из 2

Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"

© Фото : пресс-служба "Театра Наций"
2 из 2

Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"

© Фото : пресс-служба "Театра Наций"
Кроме того, на Малой сцене театра сезон откроют премьерой Дмитрия Сердюка "Наше все... Тургенев. Метафизика любви" по нереализованному сценарию Сергея Соловьева, написавшего историю любви Ивана Тургенева и Полины Виардо для Олега Янковского и Татьяны Друбич. В спектакле Театра наций писателя и его музу играют Владимир Кошевой и Сати Спивакова.

"Гоголь-центр"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"

Репетиция спектакля Палачи
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Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"

Репетиция спектакля "Палачи"

Репетиция спектакля Палачи
2 из 5

Репетиция спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"

Во время репетиции спектакля "Палачи"

Репетиция спектакля Палачи
3 из 5

Во время репетиции спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"

Репетиция спектакля Палачи
4 из 5

Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"

Репетиция сцены из спектакля "Палачи"

Репетиция спектакля Палачи
5 из 5

Репетиция сцены из спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
1 из 5

Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
2 из 5

Репетиция спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
3 из 5

Во время репетиции спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
4 из 5

Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
5 из 5

Репетиция сцены из спектакля "Палачи"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"
Кирилл Серебренников взялся за адаптацию пьесы Мартина МакДонаха (режиссера фильмов "Залечь на дно в Брюгге", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). Действие в "Палачах" переместится из английского паба 60-х в подмосковный кабак нулевых.

"Бывший палач, оставшись без работы, открывает паб на окраине города, пытается ужиться с женой и дочерью-подростком, пьет пиво с постоянными клиентами, общается грубо и свысока — ведь палачи бывшими не бывают, а профессия почетная", — рассказали фабулу в пресс-службе театра.

Создатели спектакля гарантируют зрителям блистательные диалоги, интригу, парадоксальные ситуации.
Билеты, как водится, нарасхват, так что спешите в кассы.
Следующий блок показов намечен на ноябрь.

Театр Табакова

© Фото : пресс-служба театра Олега ТабаковаСцена из спектакля "Ревизор"
Сцена из спектакля Ревизор
1 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
© Фото : пресс-служба театра Олега ТабаковаСцена из спектакля "Ревизор"
Сцена из спектакля Ревизор
2 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
© Фото : пресс-служба театра Олега ТабаковаСцена из спектакля "Ревизор"
Сцена из спектакля Ревизор
3 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
© Фото : пресс-служба театра Олега ТабаковаСцена из спектакля "Ревизор"
Сцена из спектакля Ревизор
4 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
1 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
2 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
3 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
4 из 4
Сцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
Театр Олега Табакова возвращает на сцену свой легендарный спектакль "Ревизор" в постановке Сергея Газарова, который, как обещают в театре, все так же будет "исследовать природу фантастического обмана".
В новой версии спектакля сыграют Владимир Машков (Сквозник-Дмухановский), Владислав Миллер (Хлестаков), а также Сергей Угрюмов (Ляпкин-Тяпкин), Яна Сексте (Анна Андреевна).

"Конечно, это комедия — и всегда останется комедией. Но я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека — Городничего, — привели в театре комментарий Сергея Газарова. — Мудрый и опытный человек. Как же его обманул двадцатидвухлетний Хлестаков? Может ли это вообще произойти в жизни, например, сегодня? А Хлестаков? Такого человека нет, не может быть. Это воздух. Он никого не обманывает, он фантазирует — это полет души".

Премьера намечена на 7 и 9 ноября.

МДТ — Театр Европы

© пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор ВасильевФрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер"
Фрагмент спектакля Кровь книги. Флобер в МДТ-Театре Европы
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Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер"
© пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев
© Пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев

Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы

Фрагмент спектакля Кровь книги. Флобер в МДТ-Театре Европы
2 из 2

Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы

© Пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев
1 из 2
Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер"
© пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев
2 из 2

Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы

© Пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев
В свой 75-й сезон Академический Малый драматический театр — Театр Европы (МДТ) покажет ряд премьер. Одна из первых — спектакль о судьбе писателя Гюстава Флобера и его книги "Мадам Бовари".

"Театр интересует проблема взаимоотношений художественного произведения с миром. Какие коллизии возникают между творцом и его произведением. Как судьба произведения отражается в судьбе художника и влияет на его взаимоотношения с близкими, собратьями по цеху, властью", — пояснили в МДТ.

Художественное руководство постановкой осуществлял Лев Додин, за режиссуру отвечал Валерий Галендеев. В ролях — Ирина Тычинина, Анжелика Неволина, Михаил Самочко.
Премьерные показы пройдут на Камерной сцене 26 сентября, 3 и 6 октября.

Александринский театр

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге

Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге
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Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Худрук Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин

Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин
2 из 2

Худрук Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 2

Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Худрук Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Осенью Александринка на Новой сцене покажет спектакль Николая Рощина и Андрея Калинина по пьесе Роже Витрака "Виктор, или Дети у власти".

"Сегодня "Виктор, или Дети у власти" считается самой репертуарной сюрреалистической пьесой французского театра, — отметили в театре. — Если сто лет назад авторы пьесы были пропитаны злобой и выступали под антитеатральным девизом "Смерть публике", то нынешний спектакль — это искреннее признание театру в любви и верности".

Ближайший показ спектакля намечен на 5 октября.
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