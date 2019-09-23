А ты идешь в театр? Какие премьеры смотреть этой осенью

Большой театр
"Мы ставим классическую русскую оперу, — цитируют в театре режиссера-постановщика Алексея Франдетти. — У нас очень красивые декорации Зиновия Марголина, во многом исторические костюмы Виктории Севрюковой. Спектакль довольно традиционный, первый акт уж точно. Далее начинаются разные перевертыши. Но сквозь всю эту красоту костюмов, декораций и света, надеюсь, мы все равно пробьемся с тем, что хотим сказать".
Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко исполняет партию царя Салтана в опере Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре в 1986 году
Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко исполняет партию царя Салтана в опере Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре в 1986 году
Историческая сцена ГАБТа во время сбора труппы в преддверии 244-го театрального сезона
Историческая сцена ГАБТа во время сбора труппы в преддверии 244-го театрального сезона
Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко исполняет партию царя Салтана в опере Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре в 1986 году
Историческая сцена ГАБТа во время сбора труппы в преддверии 244-го театрального сезона
РАМТ
Анна Волынская в спектакле "Зобеида"
Анна Волынская в спектакле "Зобеида"
Сцена из спектакля "Зобеида"
Сцена из спектакля "Зобеида"
Анна Волынская в спектакле "Зобеида"
Сцена из спектакля "Зобеида"
"В канун 220-летия со дня рождения Александра Пушкина РАМТ запустил театральный цикл "Повести Белкина", — пояснили РИА Новости в театре. — Пять молодых режиссеров в разных сценических пространствах театра в течение года представят свои версии пяти классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, позднем раскаянии и, конечно же, о всепобеждающей любви".
Театр Вахтангова
Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"
Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"
Сцена из спектакля "Пер Гюнт"
Сцена из спектакля "Пер Гюнт"
Герои постановки "Пер Гюнт"
Герои постановки "Пер Гюнт"
Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"
Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"
Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"
Сцена из спектакля "Пер Гюнт"
Герои постановки "Пер Гюнт"
Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт"
"Пьесу "Пер Гюнт" Ибсена почти невозможно прочитать, — приводят слова Бутусова в пресс-службе. — Количество смыслов, событий, поворотов, мотивов, философии, загадок, мест действия поражает. Что главное? Поиски самого себя, бесконечная всепоглощающая любовь, мир, раздавливающий человека, рвущий его в клочья, человеческий бунт против предназначения... В общем-то, в этой пьесе есть все".
Театр наций
Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня"
Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня"
Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня"
Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня"
Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня"
Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня"
"Мне говорят, я смелый человек — еду в Россию со своим Чеховым, — цитируют Брауншвейга в театре. — Почему-то считается, если приглашать французского режиссера, он должен ставить Мариво или Мольера. Но мне лично Чехов ближе, чем Мариво."
Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"
Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"
Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"
Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"
Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"
Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви"
"Гоголь-центр"
Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"
Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"
Репетиция спектакля "Палачи"
Репетиция спектакля "Палачи"
Во время репетиции спектакля "Палачи"
Во время репетиции спектакля "Палачи"
Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"
Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"
Репетиция сцены из спектакля "Палачи"
Репетиция сцены из спектакля "Палачи"
Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"
Репетиция спектакля "Палачи"
Во время репетиции спектакля "Палачи"
Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи"
Репетиция сцены из спектакля "Палачи"
"Бывший палач, оставшись без работы, открывает паб на окраине города, пытается ужиться с женой и дочерью-подростком, пьет пиво с постоянными клиентами, общается грубо и свысока — ведь палачи бывшими не бывают, а профессия почетная", — рассказали фабулу в пресс-службе театра.
Театр Табакова
"Конечно, это комедия — и всегда останется комедией. Но я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека — Городничего, — привели в театре комментарий Сергея Газарова. — Мудрый и опытный человек. Как же его обманул двадцатидвухлетний Хлестаков? Может ли это вообще произойти в жизни, например, сегодня? А Хлестаков? Такого человека нет, не может быть. Это воздух. Он никого не обманывает, он фантазирует — это полет души".
МДТ — Театр Европы
Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы
Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы
Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы
"Театр интересует проблема взаимоотношений художественного произведения с миром. Какие коллизии возникают между творцом и его произведением. Как судьба произведения отражается в судьбе художника и влияет на его взаимоотношения с близкими, собратьями по цеху, властью", — пояснили в МДТ.
Александринский театр
Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге
Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге
Худрук Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин
Худрук Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин
Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге
Худрук Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин
"Сегодня "Виктор, или Дети у власти" считается самой репертуарной сюрреалистической пьесой французского театра, — отметили в театре. — Если сто лет назад авторы пьесы были пропитаны злобой и выступали под антитеатральным девизом "Смерть публике", то нынешний спектакль — это искреннее признание театру в любви и верности".