А ты идешь в театр? Какие премьеры смотреть этой осенью

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Владимир Машков в роли Городничего, пьеса режиссера "Трех билбордов..." и "Залечь на дно в Брюгге", французское прочтение Чехова — российские театры подготовили много интересных премьер. О том, чем открывают новый сезон и что нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.

Большой театр

Первой премьерой Большого театра станет семейный спектакль "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова.

"Мы ставим классическую русскую оперу, — цитируют в театре режиссера-постановщика Алексея Франдетти. — У нас очень красивые декорации Зиновия Марголина, во многом исторические костюмы Виктории Севрюковой. Спектакль довольно традиционный, первый акт уж точно. Далее начинаются разные перевертыши. Но сквозь всю эту красоту костюмов, декораций и света, надеюсь, мы все равно пробьемся с тем, что хотим сказать".

Это четвертая версия оперы на сцене ГАБТа — впервые спектакль представили в 1913 году с декорациями Константина Коровина, затем — в 1959 и 1986 годах.

На этот раз обещают светлую историю, близкую к первоисточнику — сказке Пушкина, с лирической теплотой сюжета, изобразительностью и красочностью музыки.

Премьерная серия представлений пройдет с 26 по 29 сентября.

РАМТ

После открытия предъюбилейного, 99-го сезона еще свежим летним спектаклем "Зобеида" РАМТ объявил о других премьерах: нашлось место и классике, и современности.

© Фото : пресс-служба РАМТа Анна Волынская в спектакле "Зобеида" 1 из 2 Анна Волынская в спектакле "Зобеида" © Фото : пресс-служба РАМТа © Фото : пресс-служба РАМТа Сцена из спектакля "Зобеида" 2 из 2 Сцена из спектакля "Зобеида" © Фото : пресс-служба РАМТа 1 из 2 Анна Волынская в спектакле "Зобеида" © Фото : пресс-служба РАМТа 2 из 2 Сцена из спектакля "Зобеида" © Фото : пресс-служба РАМТа

Егор Перегудов в январе 2020 года представит свою версию пьесы "Ромео и Джульетта", худрук театра Алексей Бородин будет репетировать "Горе от ума" и спектакль по роману Алексея Варламова "Душа моя Павел". Юрий Бутусов поставит пьесу, название которой пока не разглашается, а французский режиссер Ален Маратра будет репетировать драму Мариво "Двойное непостоянство".

Но первой премьерой станет "Метель" в интерпретации режиссера Александра Хухлина. Ее покажут в ноябре, а роли исполнят Полина Виторган, Иван Воротняк, Данила Богачев и другие.

"В канун 220-летия со дня рождения Александра Пушкина РАМТ запустил театральный цикл "Повести Белкина", — пояснили РИА Новости в театре. — Пять молодых режиссеров в разных сценических пространствах театра в течение года представят свои версии пяти классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, позднем раскаянии и, конечно же, о всепобеждающей любви".

Театр Вахтангова

© Фото : пресс-служба театра Вахтангова Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт" 1 из 4 Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт" © Фото : пресс-служба театра Вахтангова © Фото : пресс-служба театра Вахтангова Сцена из спектакля "Пер Гюнт" 2 из 4 Сцена из спектакля "Пер Гюнт" © Фото : пресс-служба театра Вахтангова © Фото : пресс-служба театра Вахтангова Герои постановки "Пер Гюнт" 3 из 4 Герои постановки "Пер Гюнт" © Фото : пресс-служба театра Вахтангова © Фото : пресс-служба театра Вахтангова Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт" 4 из 4 Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт" © Фото : пресс-служба театра Вахтангова 1 из 4 Яна Соболевская и Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт" © Фото : пресс-служба театра Вахтангова 2 из 4 Сцена из спектакля "Пер Гюнт" © Фото : пресс-служба театра Вахтангова 3 из 4 Герои постановки "Пер Гюнт" © Фото : пресс-служба театра Вахтангова 4 из 4 Сергей Волков в спектакле "Пер Гюнт" © Фото : пресс-служба театра Вахтангова

Вахтанговский театр начал сезон с рефлексии о самоопределении. "Пер Гюнт" по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена впервые в качестве главного режиссера театра поставил Юрий Бутусов.

"Пьесу "Пер Гюнт" Ибсена почти невозможно прочитать, — приводят слова Бутусова в пресс-службе. — Количество смыслов, событий, поворотов, мотивов, философии, загадок, мест действия поражает. Что главное? Поиски самого себя, бесконечная всепоглощающая любовь, мир, раздавливающий человека, рвущий его в клочья, человеческий бунт против предназначения... В общем-то, в этой пьесе есть все".

Главные роли исполнили Сергей Волков, Павел Попов, Яна Соболевская.

Следующий блок показов намечен на 13 и 26 октября.

Театр наций

© Фото : пресс-служба Театра Наций Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня" 1 из 3 Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня" © Фото : пресс-служба Театра Наций © Фото : пресс-служба Театра Наций Репетиция спектакля "Дядя Ваня" 2 из 3 Репетиция спектакля "Дядя Ваня" © Фото : пресс-служба Театра Наций © Фото : пресс-служба Театра Наций Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня" 3 из 3 Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня" © Фото : пресс-служба Театра Наций 1 из 3 Евгений Миронов и Юлия Пересильд на репетиции спектакля "Дядя Ваня" © Фото : пресс-служба Театра Наций 2 из 3 Репетиция спектакля "Дядя Ваня" © Фото : пресс-служба Театра Наций 3 из 3 Евгений Миронов на репетиции спектакля "Дядя Ваня" © Фото : пресс-служба Театра Наций

Первой премьерой на основной сцене театра стал "Дядя Ваня" в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга с Евгением Мироновым, Юлией Пересильд, Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях.

"Мне говорят, я смелый человек — еду в Россию со своим Чеховым, — цитируют Брауншвейга в театре. — Почему-то считается, если приглашать французского режиссера, он должен ставить Мариво или Мольера. Но мне лично Чехов ближе, чем Мариво."

Из множества смыслов известной пьесы авторы спектакля выбрали одну, как им показалось, главную — экология и спасение окружающей среды. Именно на этом сделан акцент в монологах главных героев, облаченных в современные костюмы.

© Фото : пресс-служба "Театра Наций" Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви" 1 из 2 Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви" © Фото : пресс-служба "Театра Наций" © Фото : пресс-служба "Театра Наций" Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви" 2 из 2 Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви" © Фото : пресс-служба "Театра Наций" 1 из 2 Владимир Кошевой на промофото к постановке "Наше все... Тургенев. Метафизика любви" © Фото : пресс-служба "Театра Наций" 2 из 2 Владимир Кошевой и Сати Спивакова в спектакле "Наше все... Тургенев. Метафизика любви" © Фото : пресс-служба "Театра Наций"

Кроме того, на Малой сцене театра сезон откроют премьерой Дмитрия Сердюка "Наше все... Тургенев. Метафизика любви" по нереализованному сценарию Сергея Соловьева, написавшего историю любви Ивана Тургенева и Полины Виардо для Олега Янковского и Татьяны Друбич. В спектакле Театра наций писателя и его музу играют Владимир Кошевой и Сати Спивакова.

"Гоголь-центр"

© Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи" 1 из 5 Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" Репетиция спектакля "Палачи" 2 из 5 Репетиция спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" Во время репетиции спектакля "Палачи" 3 из 5 Во время репетиции спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи" 4 из 5 Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" Репетиция сцены из спектакля "Палачи" 5 из 5 Репетиция сцены из спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" 1 из 5 Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" 2 из 5 Репетиция спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" 3 из 5 Во время репетиции спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" 4 из 5 Кирилл Серебренников на репетиции спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра" 5 из 5 Репетиция сцены из спектакля "Палачи" © Фото : пресс-служба "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников взялся за адаптацию пьесы Мартина МакДонаха (режиссера фильмов "Залечь на дно в Брюгге", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). Действие в "Палачах" переместится из английского паба 60-х в подмосковный кабак нулевых.

"Бывший палач, оставшись без работы, открывает паб на окраине города, пытается ужиться с женой и дочерью-подростком, пьет пиво с постоянными клиентами, общается грубо и свысока — ведь палачи бывшими не бывают, а профессия почетная", — рассказали фабулу в пресс-службе театра.

Создатели спектакля гарантируют зрителям блистательные диалоги, интригу, парадоксальные ситуации.

Билеты, как водится, нарасхват, так что спешите в кассы.

Следующий блок показов намечен на ноябрь.

Театр Табакова

© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова Сцена из спектакля "Ревизор" 1 из 4 Сцена из спектакля "Ревизор" © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова Сцена из спектакля "Ревизор" 2 из 4 Сцена из спектакля "Ревизор" © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова Сцена из спектакля "Ревизор" 3 из 4 Сцена из спектакля "Ревизор" © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова Сцена из спектакля "Ревизор" 4 из 4 Сцена из спектакля "Ревизор" © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова 1 из 4 Сцена из спектакля "Ревизор" © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова 2 из 4 Сцена из спектакля "Ревизор" © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова 3 из 4 Сцена из спектакля "Ревизор" © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова 4 из 4 Сцена из спектакля "Ревизор" © Фото : пресс-служба театра Олега Табакова

Театр Олега Табакова возвращает на сцену свой легендарный спектакль "Ревизор" в постановке Сергея Газарова, который, как обещают в театре, все так же будет "исследовать природу фантастического обмана".

В новой версии спектакля сыграют Владимир Машков (Сквозник-Дмухановский), Владислав Миллер (Хлестаков), а также Сергей Угрюмов (Ляпкин-Тяпкин), Яна Сексте (Анна Андреевна).

"Конечно, это комедия — и всегда останется комедией. Но я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека — Городничего, — привели в театре комментарий Сергея Газарова. — Мудрый и опытный человек. Как же его обманул двадцатидвухлетний Хлестаков? Может ли это вообще произойти в жизни, например, сегодня? А Хлестаков? Такого человека нет, не может быть. Это воздух. Он никого не обманывает, он фантазирует — это полет души".

Премьера намечена на 7 и 9 ноября.

МДТ — Театр Европы

© пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" 1 из 2 Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" © пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев © Пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы 2 из 2 Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы © Пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев 1 из 2 Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" © пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев 2 из 2 Фрагмент спектакля "Кровь книги. Флобер" в МДТ — Театре Европы © Пресс-служба МДТ-Театра Европы, Виктор Васильев

В свой 75-й сезон Академический Малый драматический театр — Театр Европы (МДТ) покажет ряд премьер. Одна из первых — спектакль о судьбе писателя Гюстава Флобера и его книги "Мадам Бовари".

"Театр интересует проблема взаимоотношений художественного произведения с миром. Какие коллизии возникают между творцом и его произведением. Как судьба произведения отражается в судьбе художника и влияет на его взаимоотношения с близкими, собратьями по цеху, властью", — пояснили в МДТ.

Художественное руководство постановкой осуществлял Лев Додин, за режиссуру отвечал Валерий Галендеев. В ролях — Ирина Тычинина, Анжелика Неволина, Михаил Самочко.

Премьерные показы пройдут на Камерной сцене 26 сентября, 3 и 6 октября.

Александринский театр

Осенью Александринка на Новой сцене покажет спектакль Николая Рощина и Андрея Калинина по пьесе Роже Витрака "Виктор, или Дети у власти".

"Сегодня "Виктор, или Дети у власти" считается самой репертуарной сюрреалистической пьесой французского театра, — отметили в театре. — Если сто лет назад авторы пьесы были пропитаны злобой и выступали под антитеатральным девизом "Смерть публике", то нынешний спектакль — это искреннее признание театру в любви и верности".