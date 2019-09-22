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РИА Новости

Появилось видео крушения боевых машин ВДВ

23:56 22.09.2019 (обновлено: 04:59 23.09.2019)
109743
Падение боевой машины в Оренбургской области
Падение боевой машины в Оренбургской области
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".
Инцидент произошел в Оренбургской области. Технику десантировали из самолетов Ил, однако два парашюта не раскрылись.
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Десантирование всегда считалось самым зрелищным выступлением, но в данном случае десантирование проводилось в рамках учений. Десантирование техники выполняется двумя способами-десантирование техники без личного состава и с личным составом. Войска ВДВ есть почти в 100 странах мира, но только русские десантники могут десантировать тяжелую боевую технику вместе с экипажами. При десантировании техники и личного состава допустимыми потерями считаются 2%. #war #warin4m #hero #force #вдв #самолет #десантирование #техника #парашют #учения #2019 #танк #бмп #брдм

Публикация от ⚔WARIN4M© (@warin4m)

На ролике видно, как машина срывается с большой высоты и разбивается о землю.
По информации Минобороны, в результате инцидента никто не пострадал. В разбившихся машинах не было экипажа.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Воздушно-десантные войска РоссииОренбургская областьПроисшествия
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Поржал от души, вояки! НАТО "не пройдёт"))))))
23 сентября, 00:22
Можем Повторить
2312024124
Можно вместо бомб использовать! Враг со страха потеряет рассудок!))
23 сентября, 00:12
Дмитрий Панов
322101193
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