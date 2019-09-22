Появилось видео крушения боевых машин ВДВ

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".

Инцидент произошел в Оренбургской области. Технику десантировали из самолетов Ил, однако два парашюта не раскрылись.

На ролике видно, как машина срывается с большой высоты и разбивается о землю.

По информации Минобороны, в результате инцидента никто не пострадал. В разбившихся машинах не было экипажа.