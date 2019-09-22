Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.

"Сегодня вечером каратели батальона "Айдар" задержали в районе КПВВ "Майорск" мирного жителя. Угрожая оружием, отобрали у мужчины денежные средства и ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, мужчина предпринял попытку бегства, во время которой был ранен", — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Ополченцы заметили его при подходе к позициям ДНР, оказали медицинскую помощь и отправили в больницу.

"Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать этот факт и принять все необходимые меры, чтобы виновные боевики "Айдара" понесли заслуженное наказание", — добавил представитель ведомства.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.