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РИА Новости

Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР

23:48 22.09.2019 (обновлено: 23:57 22.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Айдар"
Бойцы батальона Айдар
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
"Сегодня вечером каратели батальона "Айдар" задержали в районе КПВВ "Майорск" мирного жителя. Угрожая оружием, отобрали у мужчины денежные средства и ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, мужчина предпринял попытку бегства, во время которой был ранен", — сказал представитель Народной милиции ДНР.
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"Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать этот факт и принять все необходимые меры, чтобы виновные боевики "Айдара" понесли заслуженное наказание", — добавил представитель ведомства.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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