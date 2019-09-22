В Донецке заявили об артиллерийском обстреле юга ДНР со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии села Дзержинское и Октябрь на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по ним 75 снарядов, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ДНР в СЦКК, в последний раз украинские силовики применяли артиллерию по территории республики около двух недель назад.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Павлополь (под контролем Киева) – Дзержинское (под контролем ДНР) - выпущены 44 снаряда калибром 152 миллиметра; Гнутово (под контролем Киева) - Октябрь (под контролем ДНР) – выпущен 31 снаряд калибром 12 миллиметра", - сказал представитель ДНР.