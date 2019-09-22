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РИА Новости

В Донецке заявили об артиллерийском обстреле юга ДНР со стороны силовиков

23:47 22.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками Донбасса
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками Донбасса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии села Дзержинское и Октябрь на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по ним 75 снарядов, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ДНР в СЦКК, в последний раз украинские силовики применяли артиллерию по территории республики около двух недель назад.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Павлополь (под контролем Киева) – Дзержинское (под контролем ДНР) - выпущены 44 снаряда калибром 152 миллиметра; Гнутово (под контролем Киева) - Октябрь (под контролем ДНР) – выпущен 31 снаряд калибром 12 миллиметра", - сказал представитель ДНР.
Он добавил, что обстрел продолжался около получаса.
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
Вчера, 14:04РИА Новости
ДНР: украинские силовики противодействуют работе ОБСЕ в Донбассе
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