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РИА Новости

Ритейлеры рассказали о спросе на новые iPhone в России

23:38 22.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.
Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами.
Ритейлеры, подводя итоги первого уикенда продаж, отмечают повышенный спрос на новинки.
Так, в салонах "Связной" и Сstore по итогам первых трех дней было приобретено почти в два раза больше гаджетов, чем за аналогичный период в 2018 году. "В этом году Россия вошла в первую волну старта продаж новых iPhone, что напрямую влияет на рост популярности устройств. Кроме того, высокому интересу способствует широкая линейка: новинки от Apple вышли как в высоком ценовом сегменте, так и в среднем. Стоит отметить и новые цветовые решения, которые аудитория уже успела принять тепло", – отметил вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов.
Старт продаж новых iPhone в России
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Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Как отметили в "М.Видео-Эльдорадо", спрос на новые линейки Apple за выходные сохранился на высоком уровне первых часов. "В "М.Видео" и "Эльдорадо" продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro за первый неполный уикенд в четыре раза выше результатов iPhone XS", - рассказали в компании.
В сети re:Store продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max по сравнению с первым уикендом 2018 года были выше в три раза. "Этому способствовал повышенный интерес к новым камерам, один старт всех новинок (в прошлом году было два старта) и одновременный старт со всем миром", - пояснила представитель re:Store Людмила Семушина.
"Первый уикенд после старта продаж показал увеличившийся интерес к iPhone 11. В магазин пришли те, кто в спокойной обстановке хотят посмотреть разные цвета, протестировать камеру и выбрать именно те модели, которые им нравятся больше всего. Таким образом, продажи iPhone 11 за выходные почти сравнялись с продажами iPhone 11 Pro и Pro Max", - добавила Семушина.
В розничной сети МТС по итогам выходных продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max вдвое опережают XS и XS Max за аналогичный период прошлого года. А по сравнению с XR спрос на iPhone 11 вырос в три раза, рассказали в компании.
Покупательница в магазине re:Store на Тверской улице в Москве, где начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. 20 сентября 2019
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"Мы видим большой интерес к новинкам Apple по итогам первого уикенда продаж. Клиенты "Билайн" активно покупают новые iPhone как в интернет-магазине "Билайн", так и в розничной сети", - сказала представитель "Билайн" Екатерина Казаченко.
Ритейлеры также отмечают рост спроса на старые модели iPhone, подешевевшие после презентации новинок.
"В "М.Видео" и "Эльдорадо" мы также видим рост интереса к старым линейкам, цены на которые снизились на 10%", - сказали в компании.
"Продажи старой линейки не упали, а наоборот, увеличились из-за снижения стоимости. Так, на минувшей неделе спрос на iPhone XR вырос на 50% по сравнению с позапрошлой неделей", - рассказали в МТС.
Люди в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве, где начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. 20 сентября 2019
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