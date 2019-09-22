Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США

ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Представители радикального афганского движения "Талибан" в воскресенье провели в Китае переговоры со спецпосланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем о достигнутом ими мирном соглашении с США, сообщил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

"Девять представителей политофиса исламского эмирата во главе с руководителем политофиса муллой Абдуллой Гани Барадаром отправились в Китай, где встретились со спецпосланником Дэн Сицзюнем и его делегацией. Стороны обсудили переговоры делегации исламского эмирата и соглашение с американской делегацией. Спецпосланник МИД Китая согласился, что соглашение является хорошим решением для мирного разрешения конфликта в Афганистане, и высказался в его поддержку", - написал Шахин в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Талибы отправились в Китай после визитов в Иран и Россию после того, как президент США Дональд Трамп из-за теракта в Кабуле отказался от продолжения переговоров с ними и заключения мирного договора.

Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" согласовали ранее проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь Майк Помпео и руководитель политофиса "Талибана" в Дохе мулла Абдулла Барадар.