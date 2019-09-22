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РИА Новости

Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США

22:45 22.09.2019
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Представители радикального афганского движения "Талибан" в воскресенье провели в Китае переговоры со спецпосланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем о достигнутом ими мирном соглашении с США, сообщил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
"Девять представителей политофиса исламского эмирата во главе с руководителем политофиса муллой Абдуллой Гани Барадаром отправились в Китай, где встретились со спецпосланником Дэн Сицзюнем и его делегацией. Стороны обсудили переговоры делегации исламского эмирата и соглашение с американской делегацией. Спецпосланник МИД Китая согласился, что соглашение является хорошим решением для мирного разрешения конфликта в Афганистане, и высказался в его поддержку", - написал Шахин в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
Талибы отправились в Китай после визитов в Иран и Россию после того, как президент США Дональд Трамп из-за теракта в Кабуле отказался от продолжения переговоров с ними и заключения мирного договора.
Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" согласовали ранее проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь Майк Помпео и руководитель политофиса "Талибана" в Дохе мулла Абдулла Барадар.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019
19 сентября, 08:59РИА Новости
Пакистан потребует возобновления переговоров США с талибами
Ранее в Катаре было проведено девять раундов переговоров. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода войск США из Афганистана в обмен на гарантии неиспользования территории этой страны для нападения на США или другие государства. Афганское правительство в переговорах не участвует, хотя Вашингтон настаивает на том, что афганские власти должны содействовать окончательному урегулированию.
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МИД КНРАфганистанКитайТалибанРоссияСШАВ мире
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