Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Зигмунд Йен родился 13 февраля 1937 года в федеральной земле Саксония, стал первым и единственным летчиком-космонавтом в ГДР, первым немцем в космосе. В 1978 году совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на советском корабле Союз-31 (экипаж с Валерием Быковским) на орбитальную станцию Салют-6. Посадка была совершена на космическом корабле Союз-29. Награжден званием Героя Советского Союза, Героя ГДР, был генерал-майором ВВС в отставке.