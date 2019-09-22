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РИА Новости

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

22:43 22.09.2019 (обновлено: 04:30 23.09.2019)
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© РИА НовостиКосмонавт-исследователь ГДР Зигмунд Йен
Космонавт-исследователь ГДР Зигмунд Йен
© РИА Новости
Космонавт-исследователь ГДР Зигмунд Йен. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался в возрасте 82 лет, сообщил в воскресенье телеканал N24 со ссылкой на космическое агентство Германии (DLR).
Зигмунд Йен родился 13 февраля 1937 года в федеральной земле Саксония, стал первым и единственным летчиком-космонавтом в ГДР, первым немцем в космосе. В 1978 году совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на советском корабле Союз-31 (экипаж с Валерием Быковским) на орбитальную станцию Салют-6. Посадка была совершена на космическом корабле Союз-29. Награжден званием Героя Советского Союза, Героя ГДР, был генерал-майором ВВС в отставке.
До 1993 года работал представителем немецкого космического агентства DLR и Европейского космического агентства в Москве. В дальнейшем — представитель ЕКА в российском Центре подготовки космонавтов.
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Зигмунд ЙенЕвропейское космическое агентствоБерлин (город)РИА НаукаВ мире
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