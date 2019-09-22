В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Таллина

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Свыше двух тысяч фейерверков запустили в Парке Победы на Поклонной горе в Москве в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Артиллерийский салют произвели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала Михалкина.

"В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров", - говорится в сообщении.

Более двух тысяч фейерверков запущены из самоходных комбинированных пусковых салютных установок.