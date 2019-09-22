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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН

21:30 22.09.2019 (обновлено: 21:50 22.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя президентом страны, направит представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом он сообщил в твиттере.
"Мы сформировали делегацию, которая представит на будущей неделе наше правительство и всех венесуэльцев на 74-й Генассамблее ООН", — написал он.
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Гуаидо добавил, что делегацию возглавит назначенный им представитель по иностранным делам Хулио Борхес, в ее состав войдут посол Гуаидо в США Карлос Веккьо и представитель по гуманитарной помощи Мигель Писарро. Глава оппозиции также сообщил, что назначил депутата Национальной ассамблеи Писарро его уполномоченным при ООН.
При этом Гуаидо не упомянул, поедет ли он сам в Нью-Йорк. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН, вместо него там будет вице-президент Делси Родригес.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не планирует встречаться с лидером оппозиции Венесуэлы.
С 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая Неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней ассамблеи. Ожидается, что от Венесуэлы 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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