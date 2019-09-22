Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен — РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя президентом страны, направит представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом он сообщил в твиттере.

"Мы сформировали делегацию, которая представит на будущей неделе наше правительство и всех венесуэльцев на 74-й Генассамблее ООН", — написал он.

Гуаидо добавил, что делегацию возглавит назначенный им представитель по иностранным делам Хулио Борхес, в ее состав войдут посол Гуаидо в США Карлос Веккьо и представитель по гуманитарной помощи Мигель Писарро. Глава оппозиции также сообщил, что назначил депутата Национальной ассамблеи Писарро его уполномоченным при ООН.

При этом Гуаидо не упомянул, поедет ли он сам в Нью-Йорк. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН, вместо него там будет вице-президент Делси Родригес.

Pueblo de Venezuela:

Como anunciamos en días anteriores, hemos conformado una delegación que representará la próxima semana a nuestro Gobierno y a todos los venezolanos ante la 74º Asamblea General de las Naciones Unidas. — Juan Guaidó (@jguaido) September 22, 2019

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не планирует встречаться с лидером оппозиции Венесуэлы.

С 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая Неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней ассамблеи. Ожидается, что от Венесуэлы 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.