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РИА Новости

Сестра Жанны Фриске прокомментировала болезнь Анастасии Заворотнюк

21:38 22.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Родная сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья прокомментировала сообщения об онкологической болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Наталья Фриске выразила мнение, что Заворотнюк сейчас могут поддержать только ее муж и дети. Она добавила, что сын Платон помог ее сестре бороться с раком в течение двух лет. При этом врачи считали, что Жанне Фриске осталось жить значительно меньше.
"Им сейчас нужно побыть самим с собой наедине, побыть с Настей. Я думаю, что она выкарабкается и у нее будет время полечиться", — сказала Наталья.
В августе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.
На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.
Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют эти сообщения.
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