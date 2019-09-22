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РИА Новости

Посол ЕС в Минске поддержал решение Белоруссии и США обменяться послами

21:01 22.09.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что приветствует решение Минска и Вашингтона о взаимном возвращении послов, это, возможно, позволит работать совместно в трехстороннем формате Белоруссия – Евросоюз – США.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Белоруссию 17-18 сентября. Во вторник он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, а также встретился с представителями оппозиции. По итогам встреч на высшем уровне Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Позднее МИД Белоруссии отметил, что сейчас этот вопрос находится в технической плоскости, процедуры обмена главами диппредставительств займут определенное время.
"Это позволит укрепить контакты с трансатлантическими партнерами, с которыми, как вы знаете, у нас традиционно тесные отношения. Поэтому я тепло приветствую этот шаг", - заявил дипломат в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.
Шубель считает, что это ставит на равную основу отношения Белоруссии и США и отношения между странами ЕС и Белоруссией. "И, возможно, это даст нам новую возможность работать совместно в трехстороннем формате между США, Европейским союзом и Белоруссией", - предположил он.
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В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение. В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер.
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