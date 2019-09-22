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РИА Новости
Культура

Проект "Спи со мной" стал победителем фестиваля сериалов "Пилот"

20:53 22.09.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области Фестиваль телесериалов "Пилот" в Ивановской области
Фестиваль телесериалов Пилот в Ивановской области
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Фестиваль телесериалов "Пилот" в Ивановской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пилотный эпизод проекта "Спи со мной" режиссера Владимира Ракши стал победителем российского фестиваля сериалов "Пилот" по версии жюри, сообщают организаторы смотра.
Фестиваль "Пилот" прошел в Иваново во второй раз, в этом году в его программу отобрали 17 пилотных эпизодов новых телесериалов. Проекты оценивало профессиональное жюри, в которое вошли режиссер Александр Велединский, актеры Сергей Светлаков и Юрий Колокольников, гендиректор компании "Экспоконтент" Александра Модестова и журналист Ксения Болецкая. Также после просмотров проводилось голосование среди зрителей.
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"Лучший пилот" по мнению жюри - проект "Спи со мной", режиссер Владимир Ракша. "Лучший пилот" по мнению зрителей - проект "Родительский комитет", режиссер Михаил Поляков", - сообщают организаторы.
В категории "Лучший режиссер" также победил Владимир Ракша. Приз в номинации "Лучший сценарий" получил проект "Колл-центр" и сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов.
Лучшей актрисой по версии "Пилота" стала Евгения Брик, снявшаяся в проекте "Дети", а лучшим актером - Александр Ильин, сыгравший в "Родительском комитете".
"Спи со мной" - детективный триллер, в котором следователь в исполнении Светланы Устиновой пытается поймать маньяка, замуровывающего своих жертв.
В центре сюжета комедийного сериала "Родительский комитет" - история отца-оболтуса, который приводит своего отпрыска учиться в ту же школу, где учился сам. Это возвращение грозит учебному заведению большими неприятностями.
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