Проект "Спи со мной" стал победителем фестиваля сериалов "Пилот"

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пилотный эпизод проекта "Спи со мной" режиссера Владимира Ракши стал победителем российского фестиваля сериалов "Пилот" по версии жюри, сообщают организаторы смотра.

Фестиваль "Пилот" прошел в Иваново во второй раз, в этом году в его программу отобрали 17 пилотных эпизодов новых телесериалов. Проекты оценивало профессиональное жюри, в которое вошли режиссер Александр Велединский, актеры Сергей Светлаков и Юрий Колокольников, гендиректор компании "Экспоконтент" Александра Модестова и журналист Ксения Болецкая. Также после просмотров проводилось голосование среди зрителей.

"Лучший пилот" по мнению жюри - проект "Спи со мной", режиссер Владимир Ракша. "Лучший пилот" по мнению зрителей - проект "Родительский комитет", режиссер Михаил Поляков", - сообщают организаторы.

В категории "Лучший режиссер" также победил Владимир Ракша. Приз в номинации "Лучший сценарий" получил проект "Колл-центр" и сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов.

Лучшей актрисой по версии "Пилота" стала Евгения Брик, снявшаяся в проекте "Дети", а лучшим актером - Александр Ильин, сыгравший в "Родительском комитете".

"Спи со мной" - детективный триллер, в котором следователь в исполнении Светланы Устиновой пытается поймать маньяка, замуровывающего своих жертв.