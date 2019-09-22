Министр культуры Украины не видит причин для пересмотра закона о госязыке

КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нет.
"Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - заявил Бородянский в эфире "Громадского радио" (Общественное радио).
При этом министр отметил, что постоянно говорит на украинском языке уже месяц. "Мне нравится. Это такой период, когда я использую слова, которые я забыл, я их раньше не использовал, речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение", - отметил министр культуры.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".