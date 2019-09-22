Министр культуры Украины не видит причин для пересмотра закона о госязыке

При этом министр отметил, что постоянно говорит на украинском языке уже месяц. "Мне нравится. Это такой период, когда я использую слова, которые я забыл, я их раньше не использовал, речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение", - отметил министр культуры.