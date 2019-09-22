Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T20:49Z
https://ria.ru/20190922/1558982340.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149935/58/1499355879_0:208:2049:1360_1036x0_80_0_0_cb4728eaae059b8fcdd9fcf9c0b42658.jpg
РИА Новости

Министр культуры Украины не видит причин для пересмотра закона о госязыке

20:49 22.09.2019
1045
© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нет.
"Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - заявил Бородянский в эфире "Громадского радио" (Общественное радио).
Нестор Шуфрич
14 августа, 20:21РИА Новости
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным на Украине
При этом министр отметил, что постоянно говорит на украинском языке уже месяц. "Мне нравится. Это такой период, когда я использую слова, которые я забыл, я их раньше не использовал, речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение", - отметил министр культуры.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
29 июля, 04:14РИА Новости
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
21202321
Обсудить 2
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Политолог оценил заявление Порошенко о несуществующей "формуле Штайнмайера"
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Посол ЕС в Минске поддержал решение Белоруссии и США обменяться послами
Лента
новостей
Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули во время встречи с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко в российском посольстве в Лондоне. 6 апреля 2019
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Космонавт-исследователь ГДР Зигмунд Йен
Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп обсудил с Зеленским причастность американцев к коррупции на Украине
Президент Дональд Трамп
Трамп пообещал подумать насчет публикации записи разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп
Трамп сообщил, что США и Индия проведут в ноябре совместные военные учения
Летно-тактические учения ВДВ в Псковской области
В Оренбургской области две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Спецпосланник ООН Педерсен прибыл в Дамаск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
09:53Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии
09:53Правительство утвердило перечень типовых госуслуг
09:52В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух
09:47В АСВ призвали расширить страхование вкладов на всех юридических лиц
09:43Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния