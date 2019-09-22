Разработчик "индекса самогона" объяснил эту инициативу

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. "Индекс самогона" следует считать научной шуткой, однако показатели исследования являются серьезными и реальными. Об этом сообщил разработчик "индекса самогона" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Ученый отметил, что Росстат не будет использовать методику в отчетности.

"Мы ничего не предложили, это о нас так написали. Эта такая научная шутка, ученые развлекаются", – сказал Зубей в беседе с "URA.RU".

Однако, по словам эксперта, Минфин заинтересован в индексе, позволяющем понять, какое количество некачественного алкоголя циркулирует на рынке. Разработчики планируют использовать проект, чтобы оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления самогона и домашних вин.

"Индекс мы ввели в научный оборот, не думаю, что он понесет какие-то практические последствия. Впрочем, прикладные цели может найти Минфин, мы предложим им подумать в эту сторону", – заключил он.