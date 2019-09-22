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РИА Новости

Разработчик "индекса самогона" объяснил эту инициативу

20:39 22.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкСамогонный аппарат
Самогонный аппарат
© РИА Новости / Григорий Василенко
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. "Индекс самогона" следует считать научной шуткой, однако показатели исследования являются серьезными и реальными. Об этом сообщил разработчик "индекса самогона" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.
Ученый отметил, что Росстат не будет использовать методику в отчетности.
"Мы ничего не предложили, это о нас так написали. Эта такая научная шутка, ученые развлекаются", – сказал Зубей в беседе с "URA.RU".
Однако, по словам эксперта, Минфин заинтересован в индексе, позволяющем понять, какое количество некачественного алкоголя циркулирует на рынке. Разработчики планируют использовать проект, чтобы оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления самогона и домашних вин.
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"Индекс мы ввели в научный оборот, не думаю, что он понесет какие-то практические последствия. Впрочем, прикладные цели может найти Минфин, мы предложим им подумать в эту сторону", – заключил он.
Накануне эксперты Финансового университета при правительстве России разработали "индекс самогона", определяющий экономическую обстановку в стране. Данные по производству подпольного алкоголя собирают путем соцопроса. Рост потребления самогона указывает на снижение реальных доходов граждан, а уменьшение его потребления — на повышение платежеспособности, указывают эксперты. Согласно результатам анализа, последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов знают о примерах самогоноварения или изготовления домашнего вина. О случаях продажи такого алкоголя слышал один процент опрошенных горожан.
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РосстатМинистерство финансов РФОбщество
Популярные комментарии
В городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов смотрели фильм "Самогонщики"? Да ни за что не поверю.
22 сентября, 20:47
Володиммер Демортов
1731003
О,чем дальше тем веселей.российские ученые мало того,что все открытия сделали успешно.Они походу от безделья её и гнать сумели.Закинув за воротник одну, другую.Походу за веселели.
22 сентября, 21:14
Игорь Новорай
1061007
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