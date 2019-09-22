В Калмыкии открыли самую большую в Европе статую Будды Майтреи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Торжественное открытие самой большой в Европе статуи Будды Майтреи состоялось в воскресенье на территории города Лагани в Калмыкии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Амур-Санан Кензеев.

"Сегодня в Лагани состоялось открытие и освящение самой большой в Европе статуи Будды Майтреи", - сказал он, уточнив, что ритуал освящения возглавили Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и Еше Лодой Ринпоче. На открытии присутствовали более 2 тысяч человек.

Статуя высотой 13,5 метра и весом около 30 тонн установлена на территории хурульного комплекса "Лагань Даргьелинг Хурул". Ее строительство велось с 2011 года на пожертвования верующих.

По словам буддийского учителя Ламы Сопа Ринпоче, слова которого приводятся на сайте хурула, "Будда Майтрея станет пятым по счету основателем буддийской Дхармы, следующим после Будды Шакьямуни, снизойдет в наш мир в Индии и совершит двенадцать священных деяний".