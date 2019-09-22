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РИА Новости
Культура

В России могут появиться социальные кинозалы, заявили в Минкультуры

20:27 22.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗрители в зрительном зале
Зрители в зрительном зале
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Зрители в зрительном зале. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Практика Пермского края по созданию социальных кинозалов может быть распространена на другие регионы РФ в случае ее успешного внедрения, сообщил замминистра культуры России Павел Степанов в рамках рабочей поездки в регион.
"Социальные кинозалы" - очень интересный проект... мы внимательно следим за его развитием. Это тот самый случай, когда на примере одного региона, если будет удачная региональная практика, ее можно распространить на всю страну", - приводятся на сайте Минкультуры РФ слова Степанова.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
20 сентября, 19:20Культура
Минкультуры готово включить Крым в программу кинофикации малых городов
Он уточнил, что поддержка из федерального бюджета возможна при выводе проекта на общенациональный уровень.
Проект социальных кинозалов в Пермском крае реализуется в рамках программы развития кинематографии. Кинозалы, в которых будут показывать фильмы, снятые в регионе, национальное и зарубежное кино, разместят в домах культуры, клубах, библиотеках и музеях. Всего к 2021 году планируется открыть 92 таких зала.
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