Трамп пообещал подумать насчет публикации записи разговора с Зеленским

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать содержание своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, как того требуют противники американского лидера.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в июле 2019 года, оказался в центре внимания общественности после публикаций в СМИ о том, что американский лидер в ходе беседы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

"Это был прекрасный разговор. Лучше и не придумаешь. Но мы решим, как опубликовать его", - сказал Трамп журналистам в Техасе. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.