Трамп пообещал подумать насчет публикации записи разговора с Зеленским

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать содержание своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, как того требуют противники американского лидера.
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в июле 2019 года, оказался в центре внимания общественности после публикаций в СМИ о том, что американский лидер в ходе беседы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
"Это был прекрасный разговор. Лучше и не придумаешь. Но мы решим, как опубликовать его", - сказал Трамп журналистам в Техасе. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
21 сентября, 17:29РИА НовостиТрамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским