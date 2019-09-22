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РИА Новости

В полиции рассказали о задержании обвиняемого в убийстве девушки в Саратове

20:24 22.09.2019 (обновлено: 04:32 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Студент в Саратове, которого обвиняют в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть денежный долг, шел по улице в окровавленной одежде, когда его по горячим следам задержали полицейские, рассказал РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МВД Владимир Костеров.
Ранее следствие сообщило, что 18-летний житель Саратова вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома по улице Вишневая 18-летнюю подругу детства, и напал на нее с ножом, девушка погибла на месте происшествия.
По версии оперативников, в июле девушка заняла у молодого человека деньги, а затем отказывалась вернуть долг. Студенту предъявлено обвинение по статье УК "Убийство", он арестован. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что обвиняемый вину полностью признал.
"Молодого человека недалеко от места преступления на улице задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову. Их внимание привлекла его одежда, она была с пятнами, похожими на кровь", - сказал собеседник агентства.
Костеров уточнил, что после того, как сообщение об обнаружении погибшей поступило в полицию, в районе места убийства был введен план "Перехват", и туда были направлены сотрудники полиции, в том числе экипажи патрульно-постовой службы.
Ранее источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии.
Жительница Саратова Екатерина Г.
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