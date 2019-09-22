В Париже на выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек посетили выставку "Тутанхамон, сокровище Фараона" в Париже, что стало рекордом для Франции, передает радиостанция Europe1.

Не тронутую грабителями гробницу Тутанхамона (правителя XVIII династии фараонов, 1332-1323 годы до нашей эры) обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии.

Радио отмечает, что выставка закрылась в воскресенье, суммарно ее посетило чуть более 1,42 миллиона человек. На выставке были представлены 150 древних артефактов из гробницы фараона. Среди них золотые украшения, гравюры, скульптуры, предметы культа и другие египетские древности. По сообщению организаторов, на выставку можно было попасть с 23 марта по 22 сентября этого года.

"Среди этих 1,4 миллиона посетителей нас посетили 93% французов и 7% иностранцев … В основном успех выставки сделала французская публика",- цитирует радиостанция слова генерального директора Тьерри Венсанти (Vincenti), который возглавляет компанию IMG France, занимавшуюся экспозицией.

В свою очередь директор парка Ла-Виллет, в главном павильоне которого размещалась выставка, отметил в интервью газете Ouest France, что организаторы рассчитывали, что выставку посетят около 750 тысяч человек. Однако же эта экспозиция побила рекорд своей предшественницы 1967 года, тоже посвященной Тутанхамону.

"Мы думали, что будем довольны, если выставку посетят 750 тысяч человек. Но мы понимаем, что (это число - ред.) почти вдвое превышает то, что мы представляли себе. Это невероятно!", - заявил директор парка Дидье Фюзилье (Didier Fusilier).