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РИА Новости

Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе

19:49 22.09.2019 (обновлено: 19:57 22.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ознакомиться с планом по обеспечению безопасности в Персидском заливе, который хочет представить Иран.
"Я всегда открыт", - заявил Трамп журналистам в Техасе, отвечая на вопрос, готов ли он ознакомиться с планом. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.
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Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива
При этом Трамп отметил, что никаких встреч с руководством Ирана у него на полях генассамблеи ООН не запланировано.
Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил ранее президент Ирана Хасан Роухани.
"Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - сказал Роухани, чьи выступление показывало иранское телевидение.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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