Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ознакомиться с планом по обеспечению безопасности в Персидском заливе, который хочет представить Иран.

"Я всегда открыт", - заявил Трамп журналистам в Техасе, отвечая на вопрос, готов ли он ознакомиться с планом. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.

При этом Трамп отметил, что никаких встреч с руководством Ирана у него на полях генассамблеи ООН не запланировано.

Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил ранее президент Ирана Хасан Роухани.

"Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - сказал Роухани, чьи выступление показывало иранское телевидение.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.