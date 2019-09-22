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РИА Новости

Несчастный случай с пассажиром вызвал серьезную задержку поездов в Париже

19:45 22.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПоезда на вокзале Монпарнас в Париже
Поезда на вокзале Монпарнас в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Поезда на вокзале Монпарнас в Париже . Архивное фото
ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Несчастный случай с пассажиром стал причиной задержек поездов, отправляющихся в воскресенье с Северного вокзала в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости, находящийся на вокзале.
"Движение поездов на высокоскоростной линии Париж/Руасси/Аррас в обе стороны нарушено из-за несчастного случая с человеком. Все поезда направлены на обычные линии. Примите во внимание задержки поездов от 1 часа на маршруте Лилль – Париж, до 2 часов на линиях, проходящих через Руасси", - говорится на информационных табло транспортного узла.
Точной причины задержки сотрудники вокзала не называют.
Происшествие на путях вызвало столпотворение на вокзале. Люди, ожидающие прибытия и отправления составов, толпятся в холлах, очередь к информационной стойке растянулась на по меньшей мере двадцать метров.
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