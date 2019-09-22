Несчастный случай с пассажиром вызвал серьезную задержку поездов в Париже

ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Несчастный случай с пассажиром стал причиной задержек поездов, отправляющихся в воскресенье с Северного вокзала в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости, находящийся на вокзале.

"Движение поездов на высокоскоростной линии Париж/Руасси/Аррас в обе стороны нарушено из-за несчастного случая с человеком. Все поезда направлены на обычные линии. Примите во внимание задержки поездов от 1 часа на маршруте Лилль – Париж, до 2 часов на линиях, проходящих через Руасси", - говорится на информационных табло транспортного узла.

Точной причины задержки сотрудники вокзала не называют.