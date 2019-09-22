Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом в твиттере сообщила его внучка Пэрис Хилтон.

"Он был легендой, мечтательным, блестящим, красивым, добрым и прожил жизнь, полную достижений и приключений", — написала она.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

Хилтон добавила, что с детства брала с деда пример как с бизнесмена.

Баррон был сыном основателя сети отелей Конрада Хилтона. В течение 30 лет он занимал должность генерального директора Hilton Hotels Corporation. За время своей карьеры он увеличил число отелей и стал миллиардером.