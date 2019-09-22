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РИА Новости

Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье

20:27 22.09.2019 (обновлено: 21:46 22.09.2019)
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CC BY 3.0 / Deveram / Barron HiltonВладелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
CC BY 3.0 / Deveram / Barron Hilton
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом в твиттере сообщила его внучка Пэрис Хилтон.
"Он был легендой, мечтательным, блестящим, красивым, добрым и прожил жизнь, полную достижений и приключений", — написала она.
Хилтон добавила, что с детства брала с деда пример как с бизнесмена.
Баррон был сыном основателя сети отелей Конрада Хилтона. В течение 30 лет он занимал должность генерального директора Hilton Hotels Corporation. За время своей карьеры он увеличил число отелей и стал миллиардером.
В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона. Таким образом, он лишил членов своей семьи возможности претендовать на все заработанные им деньги.
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Баррон ХилтонПэрис ХилтонВ мире
Популярные комментарии
А фонд то конечно бесхозный и никому не принадлежит? Рокировочка сделана просто для того, чтобы уйти от налогов. К некоммерческим организациям предъявляются совсем другие требования.
22 сентября, 21:02
MYMake Yellowstone Great Again
11041008
Так и надо на наших черноморских и каспийских курортных побережьях делать, это же сразу приток туристов, денег, сервиса, инфраструктуры и работы для местных! Иначе так и будем всю жизнь летать в Турцию, только чтоб в нормальную гостиницу с сервисом попасть! В этом году уже 10 млн. Россиян туда слетало, по офф.инфо. на 2019г. средний чек на 1чел 85000руб, (и это только Турция) не лучше ли чтоб эти деньги тратились в нашей стране!?
23 сентября, 03:26
Товарищ .
6100104
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