Арабские партии порекомендовали на пост в премьера Израиля лидера оппозиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. "Объединенный арабский список" рекомендует на пост премьер-министра Израиля лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.

Президент Израиля Реувен Ривлин начал серию консультаций с представителями партий, прошедших в кнессет 22 созыва, по итогам которых президент поручит одному из депутатов сформировать новое коалиционное правительство.

"Мы рекомендуем Бени Ганца для формирования правительства", - заявил в ходе консультаций с президентом депутат от "Объединенного арабского списка" Айман Уде.

В свою очередь депутат Ахмад Тиби написал в Twitter, что они "сегодня сделают историю, сделают все необходимое, чтобы свергнуть (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху".

Примечательно, что обычно арабские партии находятся в оппозиции и не поддерживали никого с 1992 года, когда правительство было сформировано лидером партии "Авода" Ицхаком Рабином.

Лидера крупнейшей партии в кнессете "Кахоль-Лаван" на сегодня уже поддержали 44 депутата ("Кахоль Лаван", "Авода-Гешер" и "Демократический лагерь"). Накануне израильские СМИ, в частности 13-ый телеканал, сообщили также, что поддержать Ганца при выполнении определенных условий может "Объединенный арабский список", что увеличит число высказавшихся за него кандидатов до 57.

Действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавляющий партию "Ликуд" заручился поддержкой 55 депутатов право-религиозного блока. Правящая партия "Ликуд", религиозные партии "Яадут а-Тора" и ШАС и правая партия "Ямина" уже заявили о своей поддержке Нетаньяху и приняли решение вести переговоры о формировании коалиции единым блоком.

Однако, партия "БАЛАД", входящая в "Объединенный арабский список" и не присутствовавшая на консультациях с президентом, отказалась рекомендовать Ганца.

"БАЛАД" выступает против рекомендации Ганца... Поддержка его - это поддержка опасного и плохого правительства единства", - написал в Twitter депутат от партии Джамал Захалка.

Таким образом, "Кахоль-Лаван" со стороны арабского сектора получит поддержку менее 13 депутатов.