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РИА Новости

ВТБ восстановил работу мобильного приложения

19:24 22.09.2019 (обновлено: 19:25 22.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска группы ВТБ на крыше здания. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Работа мобильного банка ВТБ и других систем кредитной организации полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в воскресенье в работе мобильного банка ВТБ наблюдались проблемы. В пятницу у некоторых клиентов также наблюдались неполадки в работе "ВТБ Онлайн".
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
30 августа, 12:46РИА Новости
В работе "Сбербанк Онлайн" произошел сбой
"Работа мобильного банка и других систем полностью восстановлена. Мы ещё раз приносим всем нашим клиентам самые искренние извинения за доставленные неудобства", - сообщили в банке.
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