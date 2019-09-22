Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T19:22Z
https://ria.ru/20190922/1558980845.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы

19:22 22.09.2019
2191
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два одноствольных охотничьих ружья и два обреза нашёл житель Подмосковья в одном из районов Балашихи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
"Поступило заявление от местного жителя о том, что в пруду им обнаружены предметы, похожие на оружие. Прибывшими полицейскими было изъято два одноствольных охотничьих ружья и два обреза", - рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошёл 14 сентября, полицейские возбудили уголовное дело по части первой статьи 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия".
Сотрудник ФСБ России
19 августа, 16:03РИА Новости
В Самарской области сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием в заброшенном доме
1252024
Обсудить 0
Московская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Появились фото разбившихся на учениях "Центр-2019" боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Лента
новостей
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
В Армении плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Жительница Саратова Екатерина Г.
"Ответишь кровью": СМИ опубликовали переписку зверски убитой девушки
Портфель чиновника. Архивное фото
Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
09:53Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии
09:53Правительство утвердило перечень типовых госуслуг
09:52В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух
09:47В АСВ призвали расширить страхование вкладов на всех юридических лиц
Лента новостейМолния