Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два одноствольных охотничьих ружья и два обреза нашёл житель Подмосковья в одном из районов Балашихи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"Поступило заявление от местного жителя о том, что в пруду им обнаружены предметы, похожие на оружие. Прибывшими полицейскими было изъято два одноствольных охотничьих ружья и два обреза", - рассказал собеседник агентства.