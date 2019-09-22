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РИА Новости

Освобожденные российские моряки являются свидетелями в деле о захвате судна

19:21 22.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Освобожденные российские моряки проходят как свидетели по инциденту с захватом немецкого судна, расследование идет под контролем Интерпола, в нем также участвуют правоохранительные органы РФ, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Германии Олег Ксенофонтов.
Ранее в МИД РФ сообщили, что российские моряки, захваченные пиратами в Камеруне, будут отправлены на родину 23 сентября, их самочувствие удовлетворительное, здоровью ничего не угрожает.
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"Следственные процедуры еще не закончены... Это (расследование) идет под контролем Интерпола, под контролем Управления по борьбе с международным пиратством и федеральной полиции. Наши (правоохранительные органы) тоже участвуют. Они (российские моряки) во Франкфурте, живут в гостинице, самочувствие нормальное. Их не допрашивают, их опросили, опрашивают, потому что они проходят как свидетели по этому инциденту, по захвату судна", - сказал Ксенофонтов.
Он отметил, что информации по размеру выкупа в ближайшее время ожидать не стоит. "До тех пор пока не будет что-то конкретное (по расследованию), комментариев по выкупу не будет. Расследование может продолжаться сколько угодно", - добавил дипломат.
Пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", на рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа. Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика. Источник ранее уточнял РИА Новости, что похищены также четыре филиппинца и украинец, все похищенные содержались в относительно нормальных условиях в Нигерии.
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