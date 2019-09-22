Освобожденные российские моряки являются свидетелями в деле о захвате судна

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Освобожденные российские моряки проходят как свидетели по инциденту с захватом немецкого судна, расследование идет под контролем Интерпола, в нем также участвуют правоохранительные органы РФ, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Германии Олег Ксенофонтов.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские моряки, захваченные пиратами в Камеруне, будут отправлены на родину 23 сентября, их самочувствие удовлетворительное, здоровью ничего не угрожает.

"Следственные процедуры еще не закончены... Это (расследование) идет под контролем Интерпола, под контролем Управления по борьбе с международным пиратством и федеральной полиции. Наши (правоохранительные органы) тоже участвуют. Они (российские моряки) во Франкфурте, живут в гостинице, самочувствие нормальное. Их не допрашивают, их опросили, опрашивают, потому что они проходят как свидетели по этому инциденту, по захвату судна", - сказал Ксенофонтов.

Он отметил, что информации по размеру выкупа в ближайшее время ожидать не стоит. "До тех пор пока не будет что-то конкретное (по расследованию), комментариев по выкупу не будет. Расследование может продолжаться сколько угодно", - добавил дипломат.