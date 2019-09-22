Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T19:21Z
https://ria.ru/20190922/1558980799.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155895/24/1558952432_0:205:2915:1845_1036x0_80_0_0_3a0ea2f70c2ed034f6aefcdee0e5bbb6.jpg
РИА Новости

В Омской области потушили горевшие дачи

19:21 22.09.2019
762
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПожарные
Пожарные
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пожарные. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Спасатели МЧС в Омской области ликвидировали открытое горение сухой травы и заброшенных дач на общей площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в деревне Половинка Омского района горит трава на площади 4 тысячи квадратных метров. При этом огонь перешел на дачные постройки.
"В 16.21 (13.21 мск) поступило сообщение о возгорании высокой сухой травы. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения огонь распространился на неиспользуемые, заброшенные дачные строения. Пожар был локализован в 19.41 (16.41 мск) на площади 4 тысячи квадратных метров. Сейчас объявлена ликвидация открытого горения", - сообщил собеседник агентства.
Всего пожар тушили 31 человек и девять единиц техники. Открытое горение ликвидировали в 20.35 (17.35 мск). Продолжается проливка территории.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
21 сентября, 20:52РИА Новости
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Омске
В ГУМЧС отметили, что в Омской области в воскресенье было 26 градусов тепла и ветер 19-24 метра в секунду, который поспособствовал быстрому распространению пожара.
200011
Обсудить 0
Омская областьПроисшествия
Рекомендуем
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
РИА
Новости
Учебное десантирование БМД-2
Появились фото разбившихся на учениях "Центр-2019" боевых машин ВДВ
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Лента
новостей
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
В Армении плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Портфель чиновника. Архивное фото
Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк
Ликвидация лесных пожаров
В Омской области загорелась сухая трава, огонь перешел на дачи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
09:53Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии
09:53Правительство утвердило перечень типовых госуслуг
09:52В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух
09:47В АСВ призвали расширить страхование вкладов на всех юридических лиц
Лента новостейМолния