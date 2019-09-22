В Омской области потушили горевшие дачи

НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Спасатели МЧС в Омской области ликвидировали открытое горение сухой травы и заброшенных дач на общей площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в деревне Половинка Омского района горит трава на площади 4 тысячи квадратных метров. При этом огонь перешел на дачные постройки.

"В 16.21 (13.21 мск) поступило сообщение о возгорании высокой сухой травы. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения огонь распространился на неиспользуемые, заброшенные дачные строения. Пожар был локализован в 19.41 (16.41 мск) на площади 4 тысячи квадратных метров. Сейчас объявлена ликвидация открытого горения", - сообщил собеседник агентства.

Всего пожар тушили 31 человек и девять единиц техники. Открытое горение ликвидировали в 20.35 (17.35 мск). Продолжается проливка территории.