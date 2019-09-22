Помпео раскритиковал просьбы Китая о репатриации уйгуров

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны мира оказать сопротивление Китаю в связи с его кампанией по репатриации этнических уйгуров из других стран, передает агентство Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны мира оказать сопротивление Китаю в связи с его кампанией по репатриации этнических уйгуров из других стран, передает агентство Рейтер

США на регулярной основе критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе.

"Далее, что касается вопроса о терроризме, я хочу пояснить, что репрессивная кампания Китая в Синьцзяне не связана с ним. Речь идет о попытке Китая избавиться от своих граждан … Мы призываем все страны оказать сопротивление просьбам Китая по репатриации уйгуров", - заявил Помпео журналистам.

Госсекретарь США высказался на эту тему после встречи с главами МИД Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана в Нью-Йорке. Предполагается, что в ходе сессии Генассамблеи ООН Вашингтон должен затронуть этот вопрос и обсудить его с Китаем.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.