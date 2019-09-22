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РИА Новости

Помпео раскритиковал просьбы Китая о репатриации уйгуров

19:13 22.09.2019 (обновлено: 19:15 22.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны мира оказать сопротивление Китаю в связи с его кампанией по репатриации этнических уйгуров из других стран, передает агентство Рейтер.
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"Далее, что касается вопроса о терроризме, я хочу пояснить, что репрессивная кампания Китая в Синьцзяне не связана с ним. Речь идет о попытке Китая избавиться от своих граждан … Мы призываем все страны оказать сопротивление просьбам Китая по репатриации уйгуров", - заявил Помпео журналистам.
Госсекретарь США высказался на эту тему после встречи с главами МИД Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана в Нью-Йорке. Предполагается, что в ходе сессии Генассамблеи ООН Вашингтон должен затронуть этот вопрос и обсудить его с Китаем.
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МИД Китая опровергло данные ООН о задержании в Синьцзяне миллиона уйгуров
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстремизации.
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