Теннисист и певец Янник Ноа удивил пользователей Сети новой прической

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Французский теннисист и певец Янник Ноа удивил поклонников новым имиджем, выложив в инстаграме свою фотографию без волос, . Французский теннисист и певец Янник Ноа удивил поклонников новым имиджем, выложив в инстаграме свою фотографию без волос, сообщает Non-Stop-People.

При этом 17 сентября на передаче телеканала France5 у него были светлые крашеные дреды. По всей видимости, они так сильно надоели 59-летнему певцу, что он решил избавиться от них радикальным образом.

Поклонников очень удивил новый имидж бывшего теннисиста: "Неужели это ты, Янник?", "Что случилось с твоими волосами?", "Это шутка?", "Спасите!"