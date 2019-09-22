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РИА Новости
Культура

Теннисист и певец Янник Ноа удивил пользователей Сети новой прической

23:56 22.09.2019
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© AP Photo / Eyal WarshavskФранцузский теннисист Янник Ноа
Французский теннисист Янник Ноа
© AP Photo / Eyal Warshavsk
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Французский теннисист и певец Янник Ноа удивил поклонников новым имиджем, выложив в инстаграме свою фотографию без волос, сообщает Non-Stop-People.
При этом 17 сентября на передаче телеканала France5 у него были светлые крашеные дреды. По всей видимости, они так сильно надоели 59-летнему певцу, что он решил избавиться от них радикальным образом.
Поклонников очень удивил новый имидж бывшего теннисиста: "Неужели это ты, Янник?", "Что случилось с твоими волосами?", "Это шутка?", "Спасите!"
Янник Ноа был первой ракеткой мира в парном разряде и третьей — в одиночном. Сейчас он выступает как певец и занимается благотворительностью, помогая детям из неблагополучных семей.
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