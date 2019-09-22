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РИА Новости

"Ответишь кровью": СМИ опубликовали переписку зверски убитой девушки

18:43 22.09.2019 (обновлено: 20:48 22.09.2019)
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Жительница Саратова Екатерина Г.
Жительница Саратова Екатерина Г.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Зарезанная в Саратове девушка незадолго до убийства получила несколько сообщений с угрозами от друга детства. Переписку опубликовал РЕН ТВ.
Подозреваемый утверждал, что жертва украла у него 2300 рублей, когда находилась в его квартире. Он также напомнил о просьбе вернуть деньги, которую она проигнорировала.
"Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально после такого жить", – написал злоумышленник.
Подозреваемый также заявил, что у него для девушки "плохие новости", потому что она не сможет от него "просто отмахнуться". Он отметил, что пропавшая сумма для него "не копейки".
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"За свой поступок тебе придется ответить кровью, во что бы это мне ни обошлось. Подумай о себе, своей жизни, своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?" – написал подозреваемый и попросил "в последний раз" вернуть деньги.
По словам подруги погибшей, девушка была в гостях у подозреваемого за полтора месяца до трагедии. Парень обвинял ее в краже 2300 рублей, но присутствовавшие при этом друзья пытались его успокоить. Они говорили, что он сам потратил эту сумму и просто забыл, так как был пьян.
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СаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Люди сошли с ума. Никакого милосердия!(( За какие то копейки сгубил чью то жизнь, убил чью то дочь, сестру... Надеюсь дадут пожизненный!
22 сентября, 20:17
Дмитрий Панов
1701004
Если по написанному здесь-то это больной мальчик и отлечившись в психушке-будет дальше жить.
22 сентября, 19:03
Иван Морской
901205
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