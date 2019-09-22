"Ответишь кровью": СМИ опубликовали переписку зверски убитой девушки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Зарезанная в Саратове девушка незадолго до убийства получила несколько сообщений с угрозами от друга детства. Переписку Зарезанная в Саратове девушка незадолго до убийства получила несколько сообщений с угрозами от друга детства. Переписку опубликовал РЕН ТВ.

Подозреваемый утверждал, что жертва украла у него 2300 рублей, когда находилась в его квартире. Он также напомнил о просьбе вернуть деньги, которую она проигнорировала.

"Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально после такого жить", – написал злоумышленник.

Подозреваемый также заявил, что у него для девушки "плохие новости", потому что она не сможет от него "просто отмахнуться". Он отметил, что пропавшая сумма для него "не копейки".

"За свой поступок тебе придется ответить кровью, во что бы это мне ни обошлось. Подумай о себе, своей жизни, своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?" – написал подозреваемый и попросил "в последний раз" вернуть деньги.