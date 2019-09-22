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РИА Новости

В посольстве не назвали сумму выкупа за освобожденных в Камеруне моряков

18:23 22.09.2019
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Освобождением российских моряков из пиратского плена в Камеруне занималась компания-работодатель из Германии, которая не разглашает сумму выкупа, выплаченную пиратам, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Камеруне Игорь Димитриев.
"В такой ситуации, как правило, сумма выкупа держится втайне самой компанией. Это их коммерческий интерес, и они, как правило, не раскрывают сумму выкупа. В данном случае – то же самое, сумму выкупа мы не знаем", - сказал Димитриев.
Сотрудники полиции в Камеруне
Вчера, 15:52РИА Новости
В МИД рассказали о состоянии освобожденных из плена в Камеруне россиян
По словам дипломата, освобожденные моряки могут в понедельник прибыть в Москву. "Компания-работодатель немецкая, поэтому они (моряки) находятся там (в Германии). Есть информация, пока не подтвержденная, что завтра они собираются в Москву приехать", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что "самое главное, что россиян отпустили, освободили".
Ранее в МИД РФ сообщили, что российские моряки, освобожденные из пиратского плена в Камеруне, будут отправлены на родину 23 сентября, их самочувствие удовлетворительное, здоровью ничего не угрожает.
Пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", на рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа. Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика. Источник ранее уточнял РИА Новости, что похищены также четыре филиппинца и украинец, все похищенные содержались в относительно нормальных условиях в Нигерии.
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