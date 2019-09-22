В посольстве не назвали сумму выкупа за освобожденных в Камеруне моряков

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Освобождением российских моряков из пиратского плена в Камеруне занималась компания-работодатель из Германии, которая не разглашает сумму выкупа, выплаченную пиратам, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Камеруне Игорь Димитриев.

"В такой ситуации, как правило, сумма выкупа держится втайне самой компанией. Это их коммерческий интерес, и они, как правило, не раскрывают сумму выкупа. В данном случае – то же самое, сумму выкупа мы не знаем", - сказал Димитриев.

По словам дипломата, освобожденные моряки могут в понедельник прибыть в Москву. "Компания-работодатель немецкая, поэтому они (моряки) находятся там (в Германии). Есть информация, пока не подтвержденная, что завтра они собираются в Москву приехать", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что "самое главное, что россиян отпустили, освободили".

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские моряки, освобожденные из пиратского плена в Камеруне, будут отправлены на родину 23 сентября, их самочувствие удовлетворительное, здоровью ничего не угрожает.