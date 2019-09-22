Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T18:12Z
https://ria.ru/20190922/1558979573.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155335/30/1553353028_0:554:2049:1706_1036x0_80_0_0_860b98f82c553baf45356766b43b1c6a.jpg
РИА Новости

Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения, заявил Зариф

18:12 22.09.2019
1117
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Иран готов обсуждать с США соглашения, которые бы действовали на постоянной основе, но такие переговоры надо вести в формате стран-участниц "ядерного соглашения", заявил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.
"Мы готовы говорить, но не о том, что будет действовать следующие полтора или пять с половиной лет. Мы должны говорить о том, что будет постоянным", - сказал Зариф в интервью телеканалу CBS.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
21 сентября, 14:55РИА Новости
Санкции США против ЦБ Ирана отражают отчаяние, считает Зариф
Он подчеркнул, что Иран считает действующим Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был подписан с участием США в 2015 году, но из которого США при президенте Дональде Трампе вышли в 2018 году.
Отвечая на вопрос, готов ли Иран к переговорам с США, Зариф отметил, что "место для переговоров есть", и напомнил, что встреча на уровне министров стран-участниц СВПД пройдет в среду на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
При этом глава МИД сказал, что не будет встречаться с госсекретарем США Майком Помпео вне этого формата, поскольку не видит для этого причин.
"На самом деле госсекретарю Помпео по закону (США) запрещено со мной встречаться, потому что он внес меня в санкционные списки", - отметил Зариф.
430101
Обсудить 0
Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
Рекомендуем
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как "акт войны"
РИА
Новости
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток "позерством"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США хотят мирного решения иранской проблемы
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе
Лента
новостей
Израильский парламент
Арабские партии порекомендовали на пост в премьера Израиля лидера оппозиции
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган созвонился с Трампом
Военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны, в Тегеране. 22 сентября 2019
В Иране показали баллистическую ракету "Хорремшахр" с новой боеголовкой
Повстанцы-хуситы
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
Президент Ирана Хасан Роухани на 72 Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017
Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива
Вид на Пекин
Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
В Саудовской Аравии начались морские учения с участием красноморских стран
Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули во время встречи с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко в российском посольстве в Лондоне. 6 апреля 2019
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Военнные сирийской армии
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
09:53Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии
09:53Правительство утвердило перечень типовых госуслуг
09:52В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух
09:47В АСВ призвали расширить страхование вкладов на всех юридических лиц
Лента новостейМолния