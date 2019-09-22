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РИА Новости

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

17:41 22.09.2019 (обновлено: 20:52 22.09.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL/Илья Дмитрячев / Перейти в фотобанк Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули во время встречи с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко в российском посольстве в Лондоне. 6 апреля 2019
 Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули во время встречи с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко в российском посольстве в Лондоне. 6 апреля 2019
© РИА Новости / ТАСС/POOL/Илья Дмитрячев
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ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Мария Табак. Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
Ранее Mirror сообщила, что мужчина намерен отсудить у России компенсацию в миллион фунтов стерлингов (80 миллионов рублей). По информации издания, Роули уже нанял адвоката — им стал Патрик Магуайр, который ранее представлял интересы жертв теракта на Вестминстерском мосту в 2017 году.
Посольство Российской Федерации в Великобритании
4 сентября, 14:04РИА Новости
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.
В посольстве напомнили, что Россия находится вне юрисдикции британских судов согласно принципу суверенного равенства. Кроме того, Москва с самого начала была готова помочь в расследовании отравления двух россиян, но Лондон отказался от любой помощи.
При этом дипломаты отметили, что полностью разделяют стремление Роули установить истину вокруг его отравления и смерти Дон Стерджес. В дипведомстве подчеркнули, что вопросы посольства уже долгое время остаются без ответов со стороны Лондона, а британские парламентарии и журналисты даже не пытаются узнать подробности расследования.
Встреча посла РФ в Великобритании Александр Яковенко с Чарльзом Роули
7 апреля, 01:05РИА Новости
Отравленный в Эймсбери британец не знает, как его лечили
"Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Чарли Роули: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери, а если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде, и так далее", — сказали в диппредставительстве.
Пресс-секретарь посольства подчеркнул, что ответы на все эти вопросы должны дать не российские, а британские власти.

"В этих условиях обращение в суд со стороны Чарли Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закрепленное в Европейской конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство", — отметил представитель дипмиссии.

В апреле посол в Великобритании Александр Яковенко по итогам встречи с Роули заявил, что тот не обвинял Россию в случившемся.
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Отравления в Британии

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля умерла в окружной больнице Солсбери, ее кремировали 30 июля. Второго пострадавшего, 45-летнего Чарли Роули, 20 июля выписали из больницы.
Позже в Скотленд-Ярде сообщили, что мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Отравление россиян в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон обвинил в отравлении веществом А234 Россию, в Москве это категорически отрицают.
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
15 августа, 19:17Сказано в эфире
Никогда не успокоятся. В Британии нашли новую жертву в деле СкрипалейВ организме еще одного полицейского в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей обнаружили яд, заявили в британской полиции. Эту находку оценил в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.
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Александр ЯковенкоОтравление в ЭймсбериСкотланд-ЯрдВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Я считаю, что Россия должна в досудебном порядке удовлетворить его требования и выплатить означенную сумму. По его лицу сразу видно, что это честный человек. Да и нечестный сразу бы миллиард запросил, а в данном случае требуемая сумма вполне адекватна перенесенным физическим и душевным страданиям.
22 сентября, 18:23
Naum Vygodsky
128420688
Мало того-выплатят.Про взносы в ПАСЕ тоже кричали платить не будем,не участвовали.Твитерасты комментарии на перебой строчили.А что на самом деле потом?
22 сентября, 19:24
Олег 84
714012248
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