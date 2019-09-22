Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули во время встречи с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко в российском посольстве в Лондоне. 6 апреля 2019

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Мария Табак. Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Ранее Mirror сообщила, что мужчина намерен отсудить у России компенсацию в миллион фунтов стерлингов (80 миллионов рублей). По информации издания, Роули уже нанял адвоката — им стал Патрик Магуайр, который ранее представлял интересы жертв теракта на Вестминстерском мосту в 2017 году.

В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.

В посольстве напомнили, что Россия находится вне юрисдикции британских судов согласно принципу суверенного равенства. Кроме того, Москва с самого начала была готова помочь в расследовании отравления двух россиян, но Лондон отказался от любой помощи.

При этом дипломаты отметили, что полностью разделяют стремление Роули установить истину вокруг его отравления и смерти Дон Стерджес. В дипведомстве подчеркнули, что вопросы посольства уже долгое время остаются без ответов со стороны Лондона, а британские парламентарии и журналисты даже не пытаются узнать подробности расследования.

"Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Чарли Роули: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери, а если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде, и так далее", — сказали в диппредставительстве.

Пресс-секретарь посольства подчеркнул, что ответы на все эти вопросы должны дать не российские, а британские власти.

"В этих условиях обращение в суд со стороны Чарли Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закрепленное в Европейской конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство", — отметил представитель дипмиссии.

В апреле посол в Великобритании Александр Яковенко по итогам встречи с Роули заявил, что тот не обвинял Россию в случившемся.

Отравления в Британии

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля умерла в окружной больнице Солсбери, ее кремировали 30 июля. Второго пострадавшего, 45-летнего Чарли Роули, 20 июля выписали из больницы.

Позже в Скотленд-Ярде сообщили, что мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.