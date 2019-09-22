Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Подруга убитой в Саратове 18-летней девушки рассказала о сообщениях с угрозами, которые получала жертва. Об этом сообщает Подруга убитой в Саратове 18-летней девушки рассказала о сообщениях с угрозами, которые получала жертва. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что 18-летний студент вечером 20 сентября подкараулил в подъезде подругу детства и нанес ей около 50 ударов ножом, вследствие чего та скончалась. Молодого человека задержали, против него возбудили уголовное дело.

По словам девушки, ее подруга была в гостях у подозреваемого в убийстве за полтора месяца до трагедии. Парень обвинял ее в краже 2300 рублей. Присутствовавшие при этом друзья говорили, что он сам потратил эту сумму и просто забыл, так как был пьян.

"А он настаивал на том, что это она украла, отправлял ей за месяц до убийства эсэмэски с угрозой, что он этого так не оставит и ей придется расплачиваться кровью", — рассказала девушка.

Она отметила, что до этого у них не было никаких конфликтов.

Кроме того, злоумышленник и жертва жили в одном доме, но в разных подъездах.

"Думаю, что он увидел ее и выцепил. Никто толком не знает, как они оказались в одном подъезде. Мы с ним вместе учились, с первого по девятый класс. Он вообще был спокойный, мало с кем общался", — рассказала подруга убитой.

Она добавила, что подозреваемый в убийстве парень всегда хорошо учился и выглядел нормальным.