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РИА Новости

Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии

17:25 22.09.2019 (обновлено: 19:45 22.09.2019)
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© СУСК РФ по Саратовской областиСотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
© СУСК РФ по Саратовской области
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Подруга убитой в Саратове 18-летней девушки рассказала о сообщениях с угрозами, которые получала жертва. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что 18-летний студент вечером 20 сентября подкараулил в подъезде подругу детства и нанес ей около 50 ударов ножом, вследствие чего та скончалась. Молодого человека задержали, против него возбудили уголовное дело.
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По словам девушки, ее подруга была в гостях у подозреваемого в убийстве за полтора месяца до трагедии. Парень обвинял ее в краже 2300 рублей. Присутствовавшие при этом друзья говорили, что он сам потратил эту сумму и просто забыл, так как был пьян.
"А он настаивал на том, что это она украла, отправлял ей за месяц до убийства эсэмэски с угрозой, что он этого так не оставит и ей придется расплачиваться кровью", — рассказала девушка.
Она отметила, что до этого у них не было никаких конфликтов.
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Кроме того, злоумышленник и жертва жили в одном доме, но в разных подъездах.
"Думаю, что он увидел ее и выцепил. Никто толком не знает, как они оказались в одном подъезде. Мы с ним вместе учились, с первого по девятый класс. Он вообще был спокойный, мало с кем общался", — рассказала подруга убитой.
Она добавила, что подозреваемый в убийстве парень всегда хорошо учился и выглядел нормальным.
По словам подруги жертвы, злоумышленника поймали на школьном дворе. Перед тем как пойти на преступление, молодой человек написал друзьям, что "не может больше так жить и что они его больше не увидят".
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