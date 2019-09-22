СМИ сообщили об убийстве представителя племенного ополчения в Ираке

ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Неизвестные расправились с одним из представителей племенного ополчения и его семьей к северу от Багдада, убив вместе с ним жену, сына и мать, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Хурра" со ссылкой на источники в иракских силах безопасности.

По информации источников, неизвестные вооруженные люди окружили дом одного из членов народного ополчения в районе ат-Таримия и убили вместе с ним жену, сына и его мать. Еще один представитель народного ополчения тоже погиб от рук неизвестных в воскресенье рано утром.

Всего, по данным спецслужб, жертвами трех нападений в районе ат-Таримия к северу от Багдада стали семь человек. Ранее иракские власти заявили, что этот район очищен от "спящих вооруженных ячеек" после недавнего завершения широкомашстабной операции по зачистке от боевиков округа ат-Таримия, но нападения не прекратились.

Уровень насилия в Ираке значительно сократился после разгрома террористической группировки "Исламское государство"*, которая контролировала треть территории страны.