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РИА Новости

СМИ сообщили об убийстве представителя племенного ополчения в Ираке

17:24 22.09.2019
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© AP Photo / Kurdistan Region Security CouncilКурдское ополчение ведет бой с боевиками ИГ на севере Ирака
Курдское ополчение ведет бой с боевиками ИГ на севере Ирака
© AP Photo / Kurdistan Region Security Council
ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Неизвестные расправились с одним из представителей племенного ополчения и его семьей к северу от Багдада, убив вместе с ним жену, сына и мать, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Хурра" со ссылкой на источники в иракских силах безопасности.
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По информации источников, неизвестные вооруженные люди окружили дом одного из членов народного ополчения в районе ат-Таримия и убили вместе с ним жену, сына и его мать. Еще один представитель народного ополчения тоже погиб от рук неизвестных в воскресенье рано утром.
Всего, по данным спецслужб, жертвами трех нападений в районе ат-Таримия к северу от Багдада стали семь человек. Ранее иракские власти заявили, что этот район очищен от "спящих вооруженных ячеек" после недавнего завершения широкомашстабной операции по зачистке от боевиков округа ат-Таримия, но нападения не прекратились.
Уровень насилия в Ираке значительно сократился после разгрома террористической группировки "Исламское государство"*, которая контролировала треть территории страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Багдад (город)ИракВ мире
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