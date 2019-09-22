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РИА Новости

Обвиняемый в убийстве саратовский студент признал вину, сообщил источник

17:11 22.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКамера следственного изолятора
Камера следственного изолятора
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Камера следственного изолятора. Архивное фото
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Студент в Саратове, обвиняемый в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть ему денежный долг, признал вину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее следствие сообщило, что 18-летний житель Саратова вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома по улице Вишневая 18-летнюю подругу детства, изрезал её ножом, от чего та скончалась на месте. По версии следствия, в июле девушка заняла у молодого человека деньги, а затем отказывалась вернуть долг. Студенту предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство", он арестован.
"Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии.
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