Помпео: раскрывать беседы глав государств можно лишь в крайнем случае

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что раскрывать содержание бесед глав государств можно лишь при наличии "чрезвычайных обстоятельств".

В ходе эфира на телеканале ABC у Помпео спросили, считает ли он правильным опубликовать запись телефонной беседы президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, на чем настаивают противники американского лидера.

Телефонный разговор президент США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в июле 2019 года, оказался в центре внимания общественности после публикаций в СМИ о том, что американский лидер в ходе беседы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Противники президента США требуют опубликовать разговор и провести расследование.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин считает, что, если транскрипт беседы будет опубликован, это станет "ужасным прецедентом".

"Я думаю, это стало бы ужасным прецедентом. Приватные разговоры мировых лидеров предполагаются приватными. А если каждый по политическим причинам будет поднимать этот вопрос и внезапно эти разговоры будут публиковаться, а ведь когда вы раскрываете их содержание конгрессу, они часто "утекают" в прессу, зачем тогда мировым лидерам беседовать друг с другом?", - заявил Мнучин в эфире телеканала CNN.

Он добавил, что сам не присутствовал при беседе Трампа и Зеленского, но сказал, что "там было много людей".

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.