Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T17:45Z
https://ria.ru/20190922/1558978474.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155348/17/1553481715_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_fd1ad84b5224835adb49c5ab22cc06a9.jpg
РИА Новости

Помпео: раскрывать беседы глав государств можно лишь в крайнем случае

17:10 22.09.2019 (обновлено: 17:45 22.09.2019)
1134
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что раскрывать содержание бесед глав государств можно лишь при наличии "чрезвычайных обстоятельств".
В ходе эфира на телеканале ABC у Помпео спросили, считает ли он правильным опубликовать запись телефонной беседы президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, на чем настаивают противники американского лидера.
Президент США Дональд Трамп
21 сентября, 17:29РИА Новости
Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским
Телефонный разговор президент США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в июле 2019 года, оказался в центре внимания общественности после публикаций в СМИ о том, что американский лидер в ходе беседы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Противники президента США требуют опубликовать разговор и провести расследование.
В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин считает, что, если транскрипт беседы будет опубликован, это станет "ужасным прецедентом".
"Я думаю, это стало бы ужасным прецедентом. Приватные разговоры мировых лидеров предполагаются приватными. А если каждый по политическим причинам будет поднимать этот вопрос и внезапно эти разговоры будут публиковаться, а ведь когда вы раскрываете их содержание конгрессу, они часто "утекают" в прессу, зачем тогда мировым лидерам беседовать друг с другом?", - заявил Мнучин в эфире телеканала CNN.
Он добавил, что сам не присутствовал при беседе Трампа и Зеленского, но сказал, что "там было много людей".
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 17:01РИА Новости
Трамп обсудил с Зеленским причастность американцев к коррупции на Украине
891001
Обсудить 1
Майк ПомпеоДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп обсудил с Зеленским причастность американцев к коррупции на Украине
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Политолог оценил заявление Порошенко о несуществующей "формуле Штайнмайера"
Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули во время встречи с послом РФ в Великобритании Александром Яковенко в российском посольстве в Лондоне. 6 апреля 2019
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США хотят мирного решения иранской проблемы
Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
Трамп считает, что Европа должна выделять еще больше средств для Украины
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения, заявил Зариф
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал главную угрозу для России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
Кудрин ответил на заявление Шойгу о тратах на оборону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
09:53Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии
09:53Правительство утвердило перечень типовых госуслуг
09:52В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух
09:47В АСВ призвали расширить страхование вкладов на всех юридических лиц
Лента новостейМолния