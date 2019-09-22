Помпео заявил, что США хотят мирного решения иранской проблемы

"Мы хотим мирного решения, это наша цель. Мы надеемся, что это усилит сдерживание. Мы работали над этим в Ормузском проливе, чтобы держать его отрытым, и теперь дополнительные системы ПВО направлены ровно для этого же", - заявил Помпео в интервью телеканалу ABC.