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РИА Новости

Помпео заявил, что США хотят мирного решения иранской проблемы

17:07 22.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке нацелено на мирное решение проблемы Ирана.
"Мы хотим мирного решения, это наша цель. Мы надеемся, что это усилит сдерживание. Мы работали над этим в Ормузском проливе, чтобы держать его отрытым, и теперь дополнительные системы ПВО направлены ровно для этого же", - заявил Помпео в интервью телеканалу ABC.
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Вчера, 09:30Радио Sputnik
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Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением.
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Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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