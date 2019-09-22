Синоптики отметили усиление признаков изменения климата

ЖЕНЕВА, 22 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.

В докладе ВМО о состоянии мирового климата в 2015-2019 годах отмечается, что концентрация парниковых газов в атмосфере достигло рекордных уровней, за пять лет увеличившись на 20%, а общая средняя температура в мире увеличилась на 1,1 °C по сравнению в доиндустриальным периодом. Эксперты подчеркивают, что к концу 2019 года количество парниковых газов в атмосфере может превысить 410 частиц на миллион.

"Результаты изменения климата и его влияние растет, а не замедляется. Ускорилось повышение уровня моря, и мы беспокоимся, что внезапное сокращение уровня льда в Антарктике и Гренландии приведет к дальнейшему увеличению мирового океана. Как мы видели в этом году на Багамах и в Мозамбике, рост уровня моря и интенсивные тропические шторма приводят к гуманитарным и экономическим катастрофам", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

За период с 2014 по 2019 годы уровень моря продолжал расти на 5 миллиметров в год, тогда как за период 2007-2016 годы рост был по 4 миллиметра в год. Последствиями изменения климата стали и волны горячего воздуха, которые регистрировались в период с 2015 по 2019 годы. Почти каждая их них привела к новому температурному рекорду.