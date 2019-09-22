Трамп обсудил с Зеленским причастность американцев к коррупции на Украине

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал в том числе вопросы борьбы с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.

Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания общественности после публикаций в СМИ о том, что президент США в ходе беседы раскрыл некую секретную информацию. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства. Противники президента требуют проведения расследования.

"Беседа, которая у меня состоялась, носила в основном поздравительный характер (в связи с вступлением в должность Зеленского – ред.). Также она касалась коррупции, которая имеет место быть (на Украине), того, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как (бывший) вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине", - сказал Трамп журналистам.

По словам Трампа, Зеленский заявил о готовности бороться с коррупцией, а тот его поддержал.

История, о которой говорит Трамп, началась на этой неделе с публикации в газете Washington Post.

Издание сообщало, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа якобы содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забеспокоился. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. Затем издание уточнило, что жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе.

Затем газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.