Полину Гагарину положили под капельницу

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская певица Полина Гагарина сообщила, что больна и ей ставят капельницы. Соответствующее видео она опубликовала в сториз в инстаграме.

Артистка заболела 16 сентября. Позже она объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.

Гагарина рассказала, что активно лечится уже второй день. На опубликованном видео она показала подключенную к капельнице руку.

Певица также сообщила, что проходит курс иглоукалывания, и выразила надежду на то, что сможет вернуться на сцену как можно скорее.