Полину Гагарину положили под капельницу

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская певица Полина Гагарина сообщила, что больна и ей ставят капельницы. Соответствующее видео она опубликовала в сториз в инстаграме.
Артистка заболела 16 сентября. Позже она объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.
© Фото : инстаграм-аккаунт Polina GagarinaКадры из инстаграм-сториз Полины Гагариной от 22 сентября 2019
Кадры из инстаграм-сториз Полины Гагариной от 22 сентября 2019
Гагарина рассказала, что активно лечится уже второй день. На опубликованном видео она показала подключенную к капельнице руку.
Певица также сообщила, что проходит курс иглоукалывания, и выразила надежду на то, что сможет вернуться на сцену как можно скорее.
"Болеть — не только неприятно, но еще и очень грустно. Невероятно скучаю, но берегу голос и себя", — написала Гагарина.