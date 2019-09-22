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РИА Новости

В ГД прокомментировали данные о ратификации Россией соглашения по климату

16:57 22.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Процедура ратификации международных соглашений Россией имеет определённый порядок, в том числе обязательное рассмотрение парламентом, решения которого отражают мнение россиян по данным вопросам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что президент России Владимир Путин решил ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года, которое Россия подписала в 2016 году. По данным агентства, соглашение будет утверждено распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте.
"Есть общий порядок вхождения России в любые международные соглашения, он предусматривает ратификацию парламентом, это - обязательное условие, поэтому я думаю, что здесь есть какая-то неточность, ошибка", - заявил РИА Новости Новиков, отвечая на соответствующий вопрос.
Депутат также подчеркнул, что в вопросе ратификации международных соглашений парламентское решение обязательно, в частности, он напомнил, что соглашение о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) принималось с учётом мнения парламентариев.
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"Если вдруг какие-то "горячие головы" начнут предлагать этот формат и, например, внести соответствующие поправки в Конституцию, я в данном случае был бы против подобного рода уточнений. Парламент для того и существует, чтобы выполнять определенные функции, в частности отражать волю как можно большего числа граждан по вопросу ратификации различных международных соглашений. Иначе, кроме как без представителей избирателей, парламента это сделать невозможно", - добавил депутат.
Также говоря о возможности ратификации соглашения, Новиков отметил, что это уже "другой, более сложный" вопрос, поскольку "те, кто высказывал замечания на сей счёт, имеют для этого определённые основания".
"Мне представляется, что прежде чем мы полноценно могли бы принять решение на заседании Государственной думы, следовало бы ещё раз пройти некоторые процедуры, под которыми я здесь понимаю коммуникацию с общественностью, с теми, кого эта тема интересует. Такие механизмы у парламента есть. Поэтому если уж переводить решение этого вопроса в "практическую" плоскость, нужно активизировать все эти способы выявления общественного мнения внутри России, и с учётом этого мнения уже принимать решение", - добавил депутат.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
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