Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T16:50Z
https://ria.ru/20190922/1558977898.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_997b8df8bb66c1e7a18b8422062ffba9.jpg
РИА Новости

В Саратове арестовали студента, обвиняемого в убийстве подруги из-за долга

16:50 22.09.2019
1861
CC0 / Public Domain / Наручники
Наручники
CC0 / Public Domain /
Наручники. Архивное фото
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в воскресенье арестовал до 20 ноября студента, которому предъявлено обвинение в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть ему денежный долг, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее следствие сообщило, что 18-летний житель Саратова вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома по улице Вишневая 18-летнюю подругу детства, изрезал её ножом, от чего та скончалась на месте. По версии следствия, в июле девушка заняла у молодого человека деньги, а затем отказывалась вернуть долг. Студент был задержан, в отношении него возбудили дело по статье УК РФ "Убийство". Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии.
"Суд, рассмотрев ходатайство следователя, постановил избрать в отношении обвиняемого в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 20 ноября включительно", - сказал собеседник агентства.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Машина полиции. Архивное фото
21 сентября, 15:06РИА Новости
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
111672
Обсудить 1
СаратовРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Камера следственного изолятора
Обвиняемый в убийстве саратовский студент признал вину, сообщил источник
РИА
Новости
Сотрудники Росгвардии
СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново
Березовый лес
Охотник, которого искали два дня в кировском лесу, умер на руках волонтеров
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах
Лента
новостей
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В полиции рассказали о задержании обвиняемого в убийстве девушки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
В Брянске арестован сотрудник спецсвязи, обвиняемый в убийстве коллег
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток "позерством"
Жительница Саратова Екатерина Г.
"Ответишь кровью": СМИ опубликовали переписку зверски убитой девушки
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил ребенка ругаться матом
Машина полиции. Архивное фото
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Башкирии заподозрили в развращении пяти малолетних девочек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В Казахстане задержали около 100 человек на несанкционированных митингах
10:48В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом
10:47В конгрессе США предложили меры по борьбе с "неизбежным" влиянием России
10:47Делегация Минэнерго Белоруссии обсудит с Россией создание общих рынков газа
10:43Ликвидация британской Thomas Cook не затронет работу "Интуриста"
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
Лента новостейМолния