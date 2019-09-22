В Саратове арестовали студента, обвиняемого в убийстве подруги из-за долга

САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в воскресенье арестовал до 20 ноября студента, которому предъявлено обвинение в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть ему денежный долг, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее следствие сообщило, что 18-летний житель Саратова вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома по улице Вишневая 18-летнюю подругу детства, изрезал её ножом, от чего та скончалась на месте. По версии следствия, в июле девушка заняла у молодого человека деньги, а затем отказывалась вернуть долг. Студент был задержан, в отношении него возбудили дело по статье УК РФ "Убийство". Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии.
"Суд, рассмотрев ходатайство следователя, постановил избрать в отношении обвиняемого в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 20 ноября включительно", - сказал собеседник агентства.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.