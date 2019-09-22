В Саратове арестовали студента, обвиняемого в убийстве подруги из-за долга

Ранее следствие сообщило, что 18-летний житель Саратова вечером 20 сентября подкараулил в подъезде дома по улице Вишневая 18-летнюю подругу детства, изрезал её ножом, от чего та скончалась на месте. По версии следствия, в июле девушка заняла у молодого человека деньги, а затем отказывалась вернуть долг. Студент был задержан, в отношении него возбудили дело по статье УК РФ "Убийство". Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии.