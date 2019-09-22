Британские туристы не могут покинуть отель в Тунисе из-за проблем с оплатой

ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от находящейся на грани банкротства старейшей британской туристической компании Thomas Cook, сообщила в своей электронной версии Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от находящейся на грани банкротства старейшей британской туристической компании Thomas Cook, сообщила в своей электронной версии MailOnline британская газета Daily Mail.

Газета привела слова отдыхающих, что их "держат в заложниках" в тунисском отеле, который отказывается отпускать их из-за опасений, что компания обанкротится и не заплатит гостинице.

По словам гостей курорта, охранники в Les Orangers beach resort заблокировали двери в отель в то время, как его персонал требует от туристов оплаты. Однако туристы отказываются платить, поскольку уже заплатили за отдых Thomas Cook.

"Мы не можем покинуть отель. Я бы описал это так, будто меня держат в заложниках ", - рассказал Райан Фармер из Лестершира.