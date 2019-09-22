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РИА Новости

Трамп считает, что Европа должна выделять еще больше средств для Украины

16:25 22.09.2019 (обновлено: 21:55 22.09.2019)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Германия, Франция и ЕС должны больше выделять средств на поддержку Украины.
"Сейчас они выделяют (средств) меньше по сравнению (с США)", — заявил он.
Ранее в проект бюджета США на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019 года) были внесены предложения о выделении почти 400 миллионов долларов по линии Пентагона и Госдепартамента на решение вопросов безопасности Украины.
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Средства пойдут на приобретение вооружения и военной техники, а также на оказание услуг.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон намерен выполнить все обязательства по военной помощи Украине.
Администрация Дональда Трампа также отметила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины.
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12 сентября, 23:16РИА Новости
США разблокировали $400 миллионов на военную помощь Украине
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Дональд ТрампЕвросоюзУкраина
Популярные комментарии
Ну Миллер хоть скидку сделал по газу , и то помощь .
22 сентября, 17:58
Губернатор о.Борнео
201420024
Россия предлагает Украине, уже три года не закупающей «голубое топливо» в нашей стране, скидку на газ в 25% от его мировой рыночной стоимости. Такой вариант глава «Газпрома» Алексей Миллер озвучил на последней встрече с президентом Владимиром Путиным.
22 сентября, 18:32
Губернатор о.Борнео
20641316
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