Трамп считает, что Европа должна выделять еще больше средств для Украины

Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Германия, Франция и ЕС должны больше выделять средств на поддержку Украины.

"Сейчас они выделяют (средств) меньше по сравнению (с США)", — заявил он.

Ранее в проект бюджета США на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019 года) были внесены предложения о выделении почти 400 миллионов долларов по линии Пентагона и Госдепартамента на решение вопросов безопасности Украины.

Средства пойдут на приобретение вооружения и военной техники, а также на оказание услуг.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон намерен выполнить все обязательства по военной помощи Украине.