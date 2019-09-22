Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T18:14Z
https://ria.ru/20190922/1558977284.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155895/96/1558959623_0:0:1313:740_1036x0_80_0_0_06d6f9d95b441082f260f3b28562d81d.jpg
РИА Новости

Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами

16:23 22.09.2019 (обновлено: 18:14 22.09.2019)
149142
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, с чем могут быть связаны симптомы 22-летней Сатеник Каразян, в глазах у которой вместо слез образуются кристаллы.
Медик отметила, что данная патология является редкой, поэтому установить причину такого состояния довольно трудно. Ускорение кристаллизации может быть вызвано повышенной концентрацией солей, которые содержатся в слезной жидкости.
"Слеза — это биологическая жидкость, похожая по составу на кровь. Поэтому при определенных ситуациях — генетических либо воспалительных заболеваниях глаза или организма в целом — могут возникать нарушения в ее составе", — рассказала Шилова в комментарии РЕН ТВ.
Врач добавила, что при нарушениях обмена веществ подобные кристаллы могут образовываться в печени и почках, поэтому пациентке необходимо полное обследование.
Как сообщалось ранее, первые симптомы у Казарян появились два месяца назад. Всего за сутки в глазах девушки может образоваться более 50 кристаллов.
Врач в медицинской маске
11 августа, 20:19РИА Новости
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
5227265973451
Обсудить 5
АрменияОбщество
Популярные комментарии
Ювелиры не караулят девушку возле туалета?
22 сентября, 17:02
sizif8
3011421
Пусть выздоравливает
22 сентября, 19:43
Светлана Васильева
1700000
Рекомендуем
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
РИА
Новости
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Учебное десантирование БМД-2
Появились фото разбившихся на учениях "Центр-2019" боевых машин ВДВ
Лента
новостей
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Портфель чиновника. Архивное фото
Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк
В Армении плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
Плачущая кристаллами девушка поставила армянских врачей в тупик
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Ликвидация британской Thomas Cook не затронет работу "Интуриста"
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
09:53Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии
09:53Правительство утвердило перечень типовых госуслуг
09:52В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух
Лента новостейМолния