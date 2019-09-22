Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, с чем могут быть связаны симптомы 22-летней Сатеник Каразян, в глазах у которой вместо слез образуются кристаллы.

Медик отметила, что данная патология является редкой, поэтому установить причину такого состояния довольно трудно. Ускорение кристаллизации может быть вызвано повышенной концентрацией солей, которые содержатся в слезной жидкости.

"Слеза — это биологическая жидкость, похожая по составу на кровь. Поэтому при определенных ситуациях — генетических либо воспалительных заболеваниях глаза или организма в целом — могут возникать нарушения в ее составе", — рассказала Шилова в комментарии РЕН ТВ.

Врач добавила, что при нарушениях обмена веществ подобные кристаллы могут образовываться в печени и почках, поэтому пациентке необходимо полное обследование.