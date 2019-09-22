Двадцать шесть тысяч участников Московского марафона добежали до финиша

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Двадцать шесть тысяч бегунов добежали до финиша на Московском международном марафоне, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В этом году на забег официально зарегистрировались 33 тысячи участников из 85 стран. Это рекордный показатель за все время проведения соревнования. До финиша добрались 26 тысяч бегунов, из них около половины преодолели классическую марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соревновательную программу также вошел десятикилометровый забег. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошел заезд на спортивных колясках и велосипедах с ручным приводом.

Добавляется, что на протяжении маршрута организовали 15 пунктов питания, для марафонцев подготовили 24 тонны фруктов и 130 тонн воды.

Ранее сообщалось, что Искандер Ядгаров из Москвы и Марина Ковалева из Омска стали победителями марафона.

Московский марафон - самый массовый забег России. Участникам предлагаются две сертифицированные Ассоциацией международных марафонов и пробегов дистанции - 42,2 километра и 10 километров.