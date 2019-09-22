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РИА Новости

Двадцать шесть тысяч участников Московского марафона добежали до финиша

15:56 22.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники VII Московского марафона во время забега
Участники VII Московского марафона во время забега
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники VII Московского марафона во время забега. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Двадцать шесть тысяч бегунов добежали до финиша на Московском международном марафоне, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В этом году на забег официально зарегистрировались 33 тысячи участников из 85 стран. Это рекордный показатель за все время проведения соревнования. До финиша добрались 26 тысяч бегунов, из них около половины преодолели классическую марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соревновательную программу также вошел десятикилометровый забег. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошел заезд на спортивных колясках и велосипедах с ручным приводом.
Добавляется, что на протяжении маршрута организовали 15 пунктов питания, для марафонцев подготовили 24 тонны фруктов и 130 тонн воды.
Участники благотворительного марафона в Москве.
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Ранее сообщалось, что Искандер Ядгаров из Москвы и Марина Ковалева из Омска стали победителями марафона.
Московский марафон - самый массовый забег России. Участникам предлагаются две сертифицированные Ассоциацией международных марафонов и пробегов дистанции - 42,2 километра и 10 километров.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского марафона.
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